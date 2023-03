Todas las ciudades gallegas van a tener juzgados especiales de violencia de género. Vigo y A Coruña ya los tienen, la Xunta aprueba este jueves un plan para extenderlos a Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Ferrol.

La creación de esos nuevos juzgados tiene que autorizarla el ministerio de Justicia, pero los medios materiales los pone la admón autonómica. Lo ha avanzado en el parlamento de Galicia el presidente, Alfonso Rueda.

"Son xulgados exclusivos, so teñen esa competencia", explicaba Rueda en la sesión de control al presidente que se celebra en el pazo de O Hórreo con periodicidad quincenal.

El primero se va a instalar en Santiago de Compostela, y los de más de modo sucesivo. Su ámbito de actuación va a ser comarcal, como ocurre ya en los casos de Vigo y A Coruña.

En un acto con mujeres en Vedra (A Coruña) el presidente de la Xunta anunciaba también la tramitación de una nueva ley de Igualdad autonómica.

Manifestaciones en todas las ciudades

Mientras, las calles de las principales localidades de Galicia acogieron las marchas del 8 de marzo. Transcurrieron divididas, como en toda España, pero fueron muy numerosas, multitudinarias incluso en Vigo y en A Coruña.

En algunos casos, como Santiago de Compostela, ya a mediodía salieron mujeres a la calle convocadas por sindicatos como la CIGA.

También Ourense, Lugo, Ferrol, Santiago y Pontevedra acogieron marchas concurridas de las diferentes plataformas convocantes.

El 8M en las diferentes generaciones

En Cope Galicia hemos analizado el feminismo desde la óptica de Josefa, una mujer mayor de Frades, en A Coruña, que ha trabajado toda su vida en el campo.

Hoy ve como los tiempos han cambiado, cuando era joven, trabajaban hombres y mujeres, pero al llegar a casa ellas tenían que seguir con la faena y ellos no.

"Había que facer todo, que agora non é así, e véxoo moi ben porque se van traballar os dous que axuden os dous. Antes os homes sentábanse coa comida na mesa e a muller facía todo", recuerda.

Los jóvenes, sin embargo, ven los problemas de desigualdad en el hogar como algo superado, pero están preocupados por actitudes machistas en ámbitos como la música o las redes sociales.

"En redes sociais si que ves comentarios e videos, pero tamén é certo que hai reacción a ese tipo de contidos", explica una alumna de la ESO.

"En clase estábamos leyendo un texto sobre Rosalía y un chaval se puso a cambiar canciones de trap en la que se muestra a las mujeres como objetos", añade un compañero.

El problema de la conciliación

Al margen de lo que ocurre en los hogares, las cifras siguen demostrando que aunque tengamos iguales derechos, las mujeres siguen están en desventaja para ciertos puestos.

En las empresas, por ejemplo casi 7 de cada diez directores o gerentes son hombres, y lo mismo ocurre con los directores de departamento, según los datos del Instituto Galego de Estadística.

¿Cuál es el problema? Eugenia Calvo es ingeniera de Caminos y sí ha logrado acceder a puestos directivos.

Sí ha tenido compañeras que han renunciado a ascensos por conciliación. "Yo nunca he tenido problemas, pero he visto a compañeras que no han querido hacerlo para tener más tiempo para dedicarlo a su familia, yo creo que es un problema de conciliación que habría que intentar trabajar más en él".

Una nueva rebaja de pena en aplicación de la ley del sí es sí

La celebración del 8M en Galicia quedaba empañada por una nueva rebaja de pena a un agresor sexual en aplicación de la ley del sí es sí, y van ya 52 en la comunidad desde que empezó a aplicarse esa normativa.

En este caso es un hombre en Pontevedra que violó a una mujer con discapacidad. La pena de 12 años se le queda en 7 al ser la nueva ley más beneficiosa para él.