Galicia lidera xunto a nove socios internacionais un ambicioso proxecto para promover a diversidade cultural e lingüística de Europa a través do teatro

Trátase do proxecto ‘Ph?n?’, no que participan varios departamentos da Consellería de Cultura co protagonismo do Centro Dramático Galego



Supón a primeira gran colaboración internacional de teatros públicos e privados traballando polas linguas minorizadas que, cun horizonte de 2024, traerá como resultado máis de 170 accións culturais vencelladas ao teatro



Xunto a Galicia, participan estruturas teatrais de Países Baixos, Alemaña, Bretaña francesa, Noruega, Italia, Romanía e Irlanda, así como as institucións académicas Universität Leipzig (Alemaña) e a Stichting Hanzehogeschool Groningen (Países Baixos)



O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director do Centro Dramático Galego (CDG), Fran Núñez, presentaron esta mañá Ph?n?, o proxecto que o Goberno galego lidera xunto a nove socios internacionais co obxectivo de contribuír á salvagarda da diversidade cultural e lingüística en Europa conectando as persoas a través do teatro.

Pola súa banda, Fran Núñez incidiu na “importancia da lingua como eixe vertebrador da nosa cultura” e no “Centro Dramático Galego como unha ferramenta fundamental ao servizo da internacionalización do noso teatro”.

No acto de presentación, que acolleu o Museo do Pobo Galego, tamén participaron a presidenta do dito museo, Concha Losada; a representante da Federación Galega de Teatro Afeccionado FEGATEA, Chelo Pampillón, e algúns dos artistas participantes neste proxecto, como Tamara Canosa ou Rafael Rey. Ademais, a xornada estivo amenizada pola actuación musical do compositor Xosé Lois Romero.

Con esta colaboración internacional, enmarcada na estratexia da Xunta por promover a cultura e lingua galegas no exterior, preténdense crear máis de 170 accións culturais de distinta índole tales como 16 producións teatrais, 16 co–producións de lecturas dramatizadas con elenco bilingüe, oito festivais e eventos internacionais, unha coprodución multilingüe baseada no traballo dos oito grupos comunitarios, oito residencias de creación dramatúrxica, 60 podcast a partir dos obradoiros de escrita nos grupos de teatro comunitarios, 70 vodcast realizados polos participantes no proxecto e unha publicación que recolla metodoloxías e boas prácticas para a difusión mediante o teatro de linguas minorizadas como base para crear unha rede de teatros.

Para sacar adiante o proxecto Ph?n?, o Goberno galego traballa man a man xunto a nove socios internacionais. Dunha banda, as compañías teatrais Fryske Toaniel Stifting Tryater (Países Baixos), Deutsch–Sorbisches Volkstheater Bautzen (Alemaña), Teatrul Evreiesc de Stat (Rumanía), Stadttheater (Italia), Fibin Teo (Irlanda), Teatr piba (Bretaña / Francia) e Itu teatteriforeeninki (Noruega). Ademais, tamén participan as institucións académicas Universität Leipzig (Alemaña), que conta cun departamento de estudos sobre minorías lingüísticas na sociedade, e a Stichting Hanzehogeschool Groningen (Países Baixos). Deste xeito estarán representados xunto co galego o frisón, o alto e o baixo sorobio, o yiddish, o ladino, o gaélico, o bretón e o kven.

