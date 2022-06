Galicia lidera os pasos das rexións da Unión Europea para fixar unha proposta conxunta, social e de futuro da política pesqueira común

Rosa Quintana, defendeu a necesidade dunha PPC que aposte pola remuda xeracional mediante a mellora das condicións de vida a bordo e a adecuación da formación para facer da profesión unha opción atractiva para a mocidade europea

Trátase dun dos cinco eixos estratéxicos que defende o ditame elaborado polo Consello Galego de Pesca e ao que se suman un comercio pesqueiro xusto, unha pesca sostible e compatible coa conservación da biodiversidade, a adaptación ao cambio climático e a cogobernanza global como base para a sustentabilidade da actividade

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Coruña, 6 de xuño de 2022

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, puxo hoxe de relevo a necesidade de buscar aliados e unir intereses rexionais comúns de cara á revisión da Política Pesqueira Común (PPC). Nesta liña, sinalou que Galicia vai á cabeza nos pasos das rexións da Unión Europea para fixar unha proposta conxunta, social e de futuro co fin de que as necesidades do sector marítimo–pesqueiro sexan atendidas polas autoridades europeas ante o informe que vai emitir a Comisión Europea nas vindeiras semanas sobre o funcionamento da PPC.

Así o destacou hoxe na Coruña durante as xornadas Que futuro queremos para o sector pesqueiro da UE? Balance da aplicación e propostas de futuro para a política pesqueira común desde as rexións costeiras da UE?, evento organizado pola Xunta en colaboración coa Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas (CRPM).

Durante a primeira sesión deste evento, centrada nas leccións aprendidas polos gobernos rexionais da UE sobre a aplicación da folla de ruta da pesca europea, Rosa Quintana defendeu a necesidade dunha PPC que aposte pola remuda xeracional mediante a mellora das condicións de vida a bordo e a adecuación da formación para facer da profesión unha opción atractiva para a mocidade europea.

Este aspecto enmárcase na aposta por unha PPC social e de futuro, un dos cinco eixos estratéxicos que defende o ditame elaborado polo Consello Galego de Pesca e que se completan cun comercio pesqueiro xusto, unha pesca sostible e compatible coa conservación da biodiversidade, a adaptación ao cambio climático e a cogobernanza global como base para a sustentabilidade da actividade.

A titular de Mar tamén expuxo que estes cinco eixos xiran arredor de cinco obxectivos fundamentais para o sector, entre eles o de reforzar a unidade da Unión Europea en termos pesqueiros, acuícolas e de transformación e comercialización de produtos do mar e o desenvolvemento dun campo de xogo en igualdade de condicións (level playing field), tanto cara ao interior como cara ao exterior da Unión Europea, xerando a maior seguridade xurídica posible.

Outra das cuestións fundamentais é a revisión do concepto de zona altamente dependente da pesca cara aspectos clave na sociedade actual como a produción de alimentos de calidade. A estes asuntos engadiríanse a necesidade de adoptar medidas de xestión que permitan mellorar a aplicación da obriga de desembarque de capturas e a revisión do criterio de asignación de cotas para adecualo ao patrón de capturas de cada pesqueira.

Estes cinco obxectivos, subliñou a conselleira, márcanse en base á necesidade que sempre defende a comunidade galega de que os aspectos medioambientais vaian en consonancia cos sociais e económicos.

A titular de Mar explicou que, de cara a revisión da PPC, Galicia trazou unha folla de ruta de debate con diferentes axentes de interese na procura de solucións conxuntas que satisfagan as demandas do sector marítimo–pesqueiro. Nesta liña, Rosa Quintana expuxo que o ditame elaborado no seo do Consello Galego de Pesca que recolle as propostas da comunidade neste eido tendo como punto de partida a necesidade dunha solución europea e europeísta que reforce a cohesión social e económica. Este traballo foi trasladado ao Parlamento de Galicia e está a facer o mesmo cos representantes galegos no Congreso dos Deputados, no Senado e no Parlamento Europeo.

Esta folla de ruta tamén inclúe contactos con outras rexións pesqueiras europeas –que comezou en febreiro cunha visita á Bretaña francesa e continuará nos próximos meses con Países Baixos, Dinamarca e Irlanda– para crear sinerxías e pechar alianzas así como seguir traballando da man das principais organizacións pesqueiras europeas e das grandes redes de rexións costeiras atlánticas. Unha liña na que se segue traballando e na que se avanza a través destas xornadas que se celebran hoxe e mañá na Coruña.

O obxectivo deste traballo, salientou Rosa Quintana, é “emitir unha soa voz que sexa escoitada en Bruxelas ante a toma de decisións que van resultar vitais para o desenvolvemento da actividade marítimo–pesqueira da próxima década”.

Dentro deste labor conxunto, a conselleira do Mar agradeceu o papel do sector marítimo–pesqueiro, representado fundamentalmente polo grupo de traballo do Consello Galego de Pesca, e á CRPM pola súa colaboración na organización das xornadas que, durante a inauguración, Rosa Quintana valorou como “unha oportunidade para lanzar unha mensaxe única á Europa pesqueira”. Unha mensaxe, subliñou, que require o compromiso de todos para analizar as propostas de futuro que permitan mellorar a Política Pesqueira Común.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.