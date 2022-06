Galicia inviste 1,5M€ en fondos europeos para a recuperación de dous espazos mineiros en Valdeorras

Trátase de dous dos nove terreos mineiros aos que Galicia vai destinar, en total, 3,6M? para a súa restauración

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA

Carballeda de Valdeorras (Ourense), 22 de xuño de 2022

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, avanzou hoxe que a Xunta de Galicia vai investir 1,5M? de fondos europeos para a restauración de dous antigos espazos mineiros do municipio de Carballeda de Valdeorras: Pizarras Tranquila e Pena Pandela.

Acompañado polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, e polo director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández Vila, Conde mantivo esta mañá un encontro con representantes do sector da lousa na comarca e visitou os terreos destas antigas explotacións. Trátase de dous dos nove espazos mineiros aos que Galicia vai destinar, en total, 3,6M? para a súa restauración, no marco dos fondos que o Goberno central asignou ás comunidades autónomas para este fin.

O vicepresidente económico defendeu que o sector mineiro galego aposta por aproveitar de maneira racional, ordenada e eficiente os recursos cun mínimo de impacto ambiental. E, nesta liña, asegurou que tanto a restauración de espazos mineiros como a valorización dos recursos xeolóxicos son clave para fomentar a sustentabilidade nesta industria.

Segundo dixo, este é un dos principais obxectivos da Axenda de Impulso da Minería Sostible que a Administración autonómica está elaborando en consenso co sector. Busca, impulsar a innovación tecnolóxica e o talento; fomentar a integración ambiental, a economía circular e a posta en valor do patrimonio mineiro de Galicia; e convertelo nun aliado estratéxico para a modernización das principais cadeas de valor da industria galega.

Conde apuntou que arredor do 8% da produción mineira de España sae de Galicia (246M? en 2020). E, no que respecta á industria da lousa, sinalou que o peso das exportacións galegas a nivel nacional é do 70%.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando