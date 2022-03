Galicia ve insuficientes as medidas de apoio do Goberno central ao complexo mar-industria e lamenta a tardanza na súa aprobación

A Comunidade subliña que a frota pesqueira está a ver comprometida a súa actividade polo encarecemento constante do combustible e pola folga do transporte e que Executivo do Estado tardou máis de dúas semanas en actuar mentres que noutros países se tomaron decisións de xeito inmediato

A Xunta defende a necesidade de adoptar medidas máis ambiciosas que fagan rendible a pesca e fai propostas adicionais como a concesión de axudas de mínimis para as empresas ou a flexibilidade interanual nas cotas de pesca, para aproveitar o ano que vén as posibilidades de captura que non se consuman neste exercicio

A conselleira do Mar incide na importancia de actuar tamén desde o punto de vista fiscal, como demandou Galicia desde o primeiro momento, aplicando rebaixas de impostos na medida do posible para facilitar que o sector conte con liquidez

O Executivo galego bota en falta no plan do Goberno central apoios específicos para os sectores transformador e comercializador de produtos do mar

Rosa Quintana lamenta a falla de sensibilidade e dunha mellor resposta para o complexo mar–industria, que foi declarado esencial durante a alerta sanitaria pola covid–19 e que traballou sen descanso para ofrecer alimentos de calidade á cidadanía





