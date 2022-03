Galicia insta ao Goberno central a adoptar unha solución inmediata ao bloqueo do transporte de produtos do mar

Rosa Quintana subliñou que España segue esperando a concreción de medidas de apoio á frota pesqueira ante a suba do gasóleo, mentres que outros estados xa as tomaron hai tempo

Solicitou que se teña en conta o gran esforzo que está a facer o sector ao saír faenar a perdas e sen ter garantido que o peixe poida ter saída comercial como consecuencia da situación de paro no ámbito da distribución

Destacou a iniciativa do Executivo galego ao avaliar a situación do sector cos representantes das principais entidades asociativas da frota galega e da Confederación Mar–Industria Alimentaria desde o primeiro momento co fin de estudar apoios para que poidan manter a súa actividade e desenvolvela de xeito rendible







