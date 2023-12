Galicia insiste en demandar ao Goberno central un plan nacional fronte a enfermidade hemorráxica epizoótica e que loite por homologar a vacina en Europa

O Goberno galego considera necesaria, ademais, unha maior flexibilidade na aplicación da PAC e unha recondución dos eco–rexímenes para que se adapten á realidade da nosa comunidade

Galicia insiste en reclamar ao Goberno central que lidere e coordine un plan nacional fronte á Enfermidade Hemorráxica Epizoótica (EHE) do gando. Así o reiterou hoxe en Madrid o conselleiro do Medio Rural, José González, na reunión institucional entre as comunidades autónomas e o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA), Luis Planas.

En relación coa xestión desta doenza, o conselleiro amosou a súa preocupación diante da inacción do Ministerio e lamentou de novo que o MAPA fixera ouvidos xordos á petición de varias comunidades de convocar unha Conferencia Sectorial con carácter urxente para tratar de forma específica as novas enfermidades emerxentes, como é o caso da EHE.

José González considerou imprescindible, ademais de continuar coas medidas restritivas levadas a cabo polos gobernos autonómicos –entre eles a Xunta–, avanzar conxuntamente nese plan nacional e loitar pola homologación da vacina en Europa. Así mesmo, Galicia insta ao Goberno central a liberar fondos para sufragar a vacinación fronte esta doenza, así como para compensar os danos producidos no gando, a dotar a correspondente póliza de agroseguro e a estudar axudas polos seus efectos no marco da PAC.

Precisamente en relación coa PAC, Galicia defende unha recondución dos eco–rexímenes para que se adapten á realidade das explotacións de pequeno e mediano tamaño, familiares e con base territorial propias do norte peninsular. Tamén, unha maior flexibilidade na aplicación destas políticas. Nesta liña, o conselleiro incidiu na aposta da Xunta pola sustentabilidade das explotacións, pero advertiu que esta “non é só ambiental, senón tamén económica e social, e nestes momentos necesitamos máis tempo para adaptar aos nosos agricultores e gandeiros, diante da situación económica na que estamos, fronte as esixencias da nova PAC”.

Por outra banda, José González reiterou a demanda de Galicia dunha reforma fiscal positiva a prol do sector primario español. Segundo explicou o conselleiro, esta reclamación –que xa foi transmitida dende a Xunta con anterioridade e mesmo por carta en novembro pasado ao titular do Ministerio– fundaméntase na necesidade de beneficiar os agricultores, gandeiros e silvicultores polo seu papel clave na xestión sustentable do territorio.

Trátase, engadiu González, de valorar a súa contribución á hora de afrontar retos como o cambio climático, o despoboamento ou a loita contra os incendios forestais e de aplicar, en consecuencia, rebaixas fiscais a nivel nacional en impostos como o IRPF, o IVE ou sobre Sucesións. Todo isto, na liña do que xa fixeron algunhas autonomías –caso de Galicia– cos impostos propios e cedidos, remarcou. Nesta liña, fixo especial fincapé no programa de impostos cero no rural que impulsou a Xunta, dentro das súas competencias na materia.

Ademais, e diante da tendencia de crecemento continuado dos custos de produción, Galicia insistiu tamén nesta xuntanza en demandar que a rebaixa do IVE se faga extensiva a alimentos básicos como a carne e o peixe, xa que a fiscalidade actual supón un prexuízo directo para os gandeiros de carne e para o sector pesqueiro galego.

En termos semellantes, e tamén en relación coa protección dos produtores primarios, reclámase de novo ao ministro que traballe para que se faga efectivo o cumprimento da lei da cadea alimentaria para evitar a venda a perdas. No mesmo sentido, Galicia reitera a súa petición dun recoñecemento da aplicación web para o cálculo dos custos de produción dos gandeiros –tanto do lácteo, a través de Contaláctea, como do cárnico, mediante Contacarne–.

O conselleiro manifestou o apoio da Xunta de Galicia a calquera medida adicional que poida tomar o Ministerio a prol da gandaría en extensivo ou que contribúa á xestión do espazo rural, recoñecendo o seu rol de custodio do territorio como elemento clave na loita contra o abandono do rural, a prevención de incendios forestais e o despoboamento.

Neste sentido, José González lembrou que o Goberno galego destinará no 2024 un total de 12 millóns de euros en axudas para os gandeiros que traballen baixo a Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega e instou a que o Executivo central complemente esta liña de achegas, nun sector especialmente estratéxico para o rural.





