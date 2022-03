Galicia impulsa un acordo histórico entre a cadea de valor do sector cárnico e Ternera Gallega para frear a venda a perdas e dignificar o prezo da carne de vacún

Trátase do inicio da rolda de sinaturas coordinada pola Xunta que proseguirá nos próximos días coa finalidade de acadar un acordo subscrito pola maior parte do sector

O obxectivo é protexer un sector que conta cunha IXP na que todos os canais certificados proceden de explotacións galegas, cuxos animais son sacrificados tamén en Galicia e na que o 60% da produción se comercializa tamén na nosa comunidade

José González instou ao Estado a replicar o protocolo a nivel nacional co sector lácteo, xa que malia que as entregas de leite na nosa comunidade representan arredor do 40% do total estatal, boa parte do proceso de transformación excede o noso territorio

Tamén pediu ao Goberno central que deseñe coas comunidades un paquete de axudas directas para o vacún e que se comprometa a achegar unha cantidade similar aos 64,5 millóns de euros anunciados pola Comisión Europea para o sector primario, ao tempo que asegurou que a Xunta aportará o que lle corresponda







