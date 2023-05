Galicia homenaxea a Francisco Fernández del Riego, no día das Letras galegas

Galicia celebra este 17 de maio o Día das Letras Galegas, unha xornada na que se conmemora a vida e obra de Francisco Fernández del Riego, nado en Lourenzá, Lugo, o 7 de xaneiro de 1913 e finado en Vigo o 26 de novembro de 2010.

A localidade natal de Fernández del Riego converteuse no epicentro das celebracións, coa realización dunha sesión extraordinaria do pleno da Real Academia Galega (RAG) no centro de usos múltiples de Ponte de Cuñas, a partir das 12:30 horas. Durante esta sesión, destacados académicos como Xesús Alonso Montero, Francisco Díaz-Ferros e Margarita Ledo Andión abordarán diferentes aspectos da figura e obra do homenaxeado nos seus discursos.

Xesús Alonso Montero falará sobre o papel de Fernández del Riego como ponte entre a Galicia da diáspora e o exilio interior, Francisco Díaz-Ferros centrarase na representación da paisaxe na súa obra, e Margarita Ledo Andión tratará da relación que Fernández del Riego mantivo cos medios de comunicación como esfera pública. O presidente da Real Academia, Víctor F. Freixanes, pechará o acto.

O evento tamén contará con actuacións musicais a cargo do cuarteto Souto Xímaro de Lourenzá e do coro Mestre Pacheco de Mondoñedo. A sesión plenaria será de acceso libre ata completar a capacidade do recinto e poderá seguirse en directo a través da páxina web da RAG, www.academia.gal.

As festividades continuarán en Lourenzá pola tarde coa actuación do grupo da Asociación Cultural Osorio Gutiérrez e un concerto de Treixadura ás 19:00 horas.

Comezamos o 17 de maio con decidida vontade de ser. Moi bo Día das #LetrasGalegas2023 de Francisco Fernández del Riego!

?? Cita extractada do discurso de ingreso na RAG de de Del Riego, dispoñible na nosa web ??https://t.co/GnxrLSH3jvpic.twitter.com/GU9tYcBmTb — Real Academia Galega (@AcademiaGalega) May 16, 2023

Ademais do acto central en Lourenzá, haberá actividades en homenaxe a Francisco Fernández del Riego en diferentes localidades e institucións de toda Galicia. En Pontevedra, na Praza da Ferraría, celebrarase a final do certame Música nas Letras, onde as tres bandas finalistas interpretarán composicións baseadas en poemas ou versos das figuras homenaxeadas nas Letras Galegas. En Coruña, os Xardíns de Méndez Núñez acollerán actividades lúdicas, culturais e musicais, e en Ourense haberá concertos de Susana Seivane e do Coro Xuvenil Cantiga. A Casa-Museo de Rosalía de Castro acollerá un concerto de Pablo Castaño e Iván Vilela, xunto coa presentación do sétimo número da revista 'Follas Novas'. O Museo Provincial de Lugo ofrecerá un concerto de Davide Salvado no xardín do Museo.

A celebración do Día das Letras Galegas tamén incluirá eventos deportivos, como a carreira Camiño das Letras en Santiago de Compostela, onde os participantes poderán elixir entre percorrer 15 ou 5 quilómetros.

?? Esta noite agardamos a chegada do gran día da nosa cultura lendo a obra de Francisco Fernández del Riego pero tamén diante das pantallas. A nosa serie documental das #LetrasGalegas2023 pode verse na en Youtube e tamén hoxe, ás 22:45 horas, na TVG2.https://t.co/BzlpmMzun9 — Real Academia Galega (@AcademiaGalega) May 16, 2023