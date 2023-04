Galicia formará observadores en pesca de baixura para avanzar na obtención de datos e optimizar a xestión sustentable das pesqueiras

Esta acción tamén ten como fin crear unha bolsa de profesionais cualificados para realizar estas funcións e complementar as necesidades específicas das pesqueiras xestionadas no ámbito da Rede entre o sector pesqueiro e os organismos científicos de Galicia

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o anuncio da convocatoria deste curso ao que poderán optar 20 persoas con licenciatura ou grao en bioloxía e ciencias do mar

Nel impartiranse nocións básicas de xestión pesqueira, coñecementos sobre tipos de buques e artes de pesca, frotas e especies de interese pesqueiro, normativa e aspectos relacionados coa vida a bordo, entre outros contidos

A Xunta convoca un curso de formación de observadores en pesca de baixura para a realización de mostraxes en actividades pesqueiras co fin de avanzar na obtención de datos e optimizar a xestión sustentable dos recursos mariños. Esta acción tamén ten como fin a creación dunha bolsa de profesionais cualificados e dispoñibles para realizar estas funcións e complementar as necesidades específicas das pesqueiras xestionadas no ámbito da Rede entre o sector pesqueiro e os organismos científicos de Galicia.

Así o especifica o

anuncio

da convocatoria publicado hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) tras aprobarse a realización desta formación e a creación da bolsa nunha das reunións ordinarias da

Rede entre o sector pesqueiro e os organismos científicos de Galicia

. A Administración galega considera necesaria esta formación pola especificidade das tarefas a realizar polos observadores, entre as que están a recollida de datos en buques que faenan nas augas interiores galegas.

A este curso poderán optar 20 persoas con licenciatura ou grao en bioloxía e ciencias do mar, en situación laboral de desemprego ou en activo que non presten servizos nas administracións públicas e outras entidades oficiais. A duración da formación será de 60 horas lectivas, 50 delas online e 10 presenciais e dividirase en tres módulos.

Entre outros contidos impartiranse nocións básicas de xestión pesqueira, coñecementos sobre tipos de buques e artes de pesca, frotas e especies de interese pesqueiro e normativa. No curso tamén se abordarán cuestións relacionadas cos requisitos e responsabilidades do observador pesqueiro, a vida e traballo a bordo así como contidos sobre metodoloxía de observación pesqueira ao tempo que haberá sesións prácticas.

O prazo de presentación de solicitudes para o curso será de 20 días naturais contados a partir de mañá. Deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede

electrónica

da Xunta de Galicia. E poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.

As persoas interesadas en inscribirse poden consultar as bases con todos os detalles da convocatoria neste

enlace

da páxina web da Consellería do Mar onde tamén teñen o baremo que se empregará para a selección de aspirantes. As persoas admitidas serán as que estean nos vinte primeiros postos da lista definitiva e as seguintes quedarán nunha lista de reserva por orde de puntuación.

Esta actuación forma parte

da Rede entre o sector pesqueiro e os organismos científicos de Galicia, creada pola Xunta en 2022 para incrementar o intercambio de información entre os diferentes axentes relacionados con este eido e coa finalidade de adaptarse ao contexto ambiental e socioeconómico das pesqueiras e recursos mariños galegos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando