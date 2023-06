Galicia expón á Comisión Europea, a outras rexións e partes interesadas o seu ditame sobre o futuro da pesca

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, defendeu os obxectivos do informe, como a sustentabilidade do sector pesqueiro ou a revitalización das comunidades costeiras

Gamallo intercambiou opinións con representantes doutras rexións españolas, italianas e francesas, da Comisión Europea, do sector pesqueiro de organizacións ambientais

Bruxelas, 20 de xuño de 2023

O director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, participou en Bruxelas nun encontro

relacionado co ditame do Comité Europeo das Rexións (CdR) sobre o futuro do sector pesqueiro na Unión Europea, encargado á

Xunta. Tralo último encontro da comisión de Recursos Naturais (NAT) do CdR, Gamallo presentou as primeiras liñas deste ditame e intercambiou opinións con rexións vencelladas co sector pesqueiro, así como con outras partes interesadas do sector público e privado.

Os obxectivos do ditame foron presentados a representantes da Comisión Europea, a Representación Permanente de España ante a Unión Europea, a asociacións da industria do mar, a ONG ambientais e a diversas rexións de España, Italia e Francia. A Xunta busca con este documento apoiar a revitalización das comunidades costeiras mediante a innovación e a tecnoloxía, reforzar a contribución da Política Pesqueira Común (PPC) aos obxectivos ambientais e pesqueiros e acadar un sector neutro en emisións no ano 2050.

Jesús Gamallo valorou de xeito positivo a consulta sobre o ditame e destacou a pluralidade de voces presentes, xa que o obxectivo “é facer un ditame que teña en conta o maior número de actores”. “Estamos satisfeitos pola presenza doutras rexións, organizacións da industria do mar e organizacións ambientais”, engadiu. Ademais, puxo en valor o traballo sustentable do sector e subliñou que contribúe ao mantemento do mar, á súa diversidade e ao seu compromiso pola neutralidade climática.





