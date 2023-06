Galicia esixe ao Goberno central unha folla de ruta completa para a mellora da atención temperá

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, votaron en contra da proposta do Executivo central, por considerala inacabada e que podería responder a intereses electorais

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, votaron hoxe en contra dunha folla de ruta incompleta e inacabada para a mellora da atención temperá en España. Os dous conselleiros galegos participaron, por videoconferencia, no pleno extraordinario conxunto do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde e do Consello Territorial de Servizos Sociais e do sistema para a autonomía e atención á dependencia.

A Xunta de Galicia non discute o fondo da cuestión, a mellora da atención temperá en España, xa que o documento que se elaborou por un grupo de expertos é bo no seu contido, pero non está completo. Para o Executivo galego, trátase só dunha primeira parte da folla de ruta, un marco conceptual moi xenérico e pouco técnico, que non desenvolve os aspectos máis importantes como son: os criterios de detección comúns, un catálogo básico de servizos, os estándares de calidade, os sistemas de información e coordinación e o financiamento. En consecuencia, a Xunta está en contra de aprobar un traballo inacabado que podería responder a intereses electorais.

A Xunta remarca que o Goberno central coñece perfectamente que se atopan pendentes de formación de Goberno varias comunidades autónomas, estando ademais en curso unha convocatoria de eleccións xerais para o 23 de xullo que conformará un novo goberno, que é o que deberá implementar a nova folla de ruta para a atención temperá. A Xunta considera, pois que, dadas estas circunstancias, debería agardarse á conclusión de todos os traballos para aprobar este documento.

A Xunta lembra que, na primeira reunión do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde na que participou o novo ministro de Sanidade, José Miñones dixo que, dado o momento no que había, de eleccións municipais, non consideraba adecuado tratar o principal problema da sanidade, como é a falta de médicos. En base a iso, a Xunta considera que, para aprobar o primeiro documento doutros cinco que hai que desenvolver para a mellora da atención temperá, nun momento no que hai eleccións xerais, semella moito máis apropiado agardar, que é o que hoxe pediu Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando