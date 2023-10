Galicia esixe a convocatoria conforme á legalidade vixente da conferencia sectorial de medio ambiente na que se repartirán fondos estatais en materias clave

A Xunta e outros 13 gobernos autonómicos remiten unha carta á vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico reclamando que rectifique e proceda a convocar a reunión de novo da forma legalmente prevista

Entre os asuntos da orde do día cómpre subliñar a territorialización do orzamento de 2023 para previr e paliar os danos do lobo, as subvencións para proxectos nas áreas de influencia dos parques nacionais ou os fondos do Plan PIMA Refuxios climáticos

Consideran que o feito de que o Goberno central opte polo procedemento escrito, por primeira vez na historia, para celebrar esta reunión furta o seu dereito a dialogar e á intercomunicación entre todos os membros do referido órgano multilateral

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2023

Ante a recente convocatoria polo procedemento escrito da Conferencia sectorial de Medio Ambiente realizada polo Goberno central, Galicia e outras 13 comunidades e cidades autónomas acaban de impulsar unha fronte común para esixir que se volva convocar a este órgano multilateral conforme á legalidade vixente ao entender que, en caso contrario, se lles negaría a oportunidade de debater sobre asuntos clave para os seus respectivos territorios.

Neste sentido, cómpre subliñar que a celebración desta reunión levaba pendente desde o pasado verán e entre os aspectos a tratar figura a distribución territorializada de varias partidas de fondos estatais de grande transcendencia para as comunidades.

Nunha carta conxunta remitida hoxe á vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, os representantes autonómicos de Galicia, Andalucía, Cantabria, A Rioxa, Murcia, Valencia, Aragón, Estremadura, Baleares, Madrid, Castela e León, Ceuta e Melilla consideran que a referida convocatoria por escrito “adoece dun vicio de nulidade” o que impide a súa celebración e, por conseguinte, faría imposible a adopción de ningún acordo válido.

Por este motivo, solicitan unha rectificación do Ministerio e que proceda á suspensión da Conferencia Sectorial por escrito, fixada desde o 21 de outubro ata o 31 do mesmo mes, mentres non se proceda á súa convocatoria na forma legalmente prevista.

Ademais, trátase da primeira vez na historia en que o Goberno central convoca ao pleno da Conferencia sectorial recorrendo á modalidade escrita, un tipo de procedemento que, tal e como se recolle na misiva, resérvase “por lei” a supostos nos que o único punto na orde do día sexa analizar un proxecto normativo, algo que non sucede neste caso.

De feito, entre os 9 asuntos incluídos na orde do día cómpre subliñar a territorialización dos orzamentos do Estado de 2023 para previr e paliar os danos do lobo, as partidas das subvencións para proxectos nas áreas de influencia dos parques nacionais ou os fondos correspondentes ao Plan PIMA Refuxios climáticos.

Neste sentido e tendo en conta a transcendencia que ten para as comunidades autónomas este reparto, os conselleiros asinantes consideran que se está furtando o seu dereito a dialogar e a permitir a necesaria intercomunicación entre os membros do referido órgano multilateral en materias clave de temática medioambiental.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando