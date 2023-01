Galicia dispensa máis de 830.000 receitas electrónicas aos cidadáns procedentes doutras comunidades autónomas

Desde esta semana, as persoas mutualistas de opción pública tamén poderán retirar as súas menciñas mediante o sistema de receita electrónica interoperable

O sistema de receitas interoperable posibilita a recollida de medicamentos en comunidades autónomas diferentes á propia, simplemente presentando a tarxeta sanitaria nas oficinas de farmacia

A rápida adhesión do Sergas ao sistema nacional de receitas electrónicas interoperable, en marzo de 2017, tamén posibilitou que a cidadanía galega retirase, en 2022, un total de 282.035 receitas en farmacias de fóra de Galicia

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2023

O Servizo Galego de Saúde dispensou, durante o ano 2022, un total de 831.921 receitas electrónicas ao conxunto de cidadáns que visitaron Galicia, e cuxa tarxeta sanitaria pertencía aos servizos sanitarios doutras comunidades autónomas.

A maior demanda deste servizo e, xa que logo, o maior número de receitas dispensadas na nosa comunidade, rexistrouse en persoas procedentes de Madrid (265.092 receitas), Cataluña (142.886), País Vasco (125.510) e Castela–León (68.977).

O carácter interoperable do sistema, xunto coa rápida adhesión do Servizo Galego de Saúde ao mesmo, tamén posibilitou a recollida de medicamentos a aqueles cidadáns galegos que se desprazaron a outras comunidades autónomas.

Neste senso, durante o ano 2022, a cidadanía galega puido recoller a medicación de 282.035 receitas eléctronicas no conxunto de farmacias do territorio nacional. Así, os galegos e galegas empregaron maiormente este servizo nos desprazamentos ás comunidades de Madrid (45.564 receitas), Castela–León (40.708), Cataluña (33.894) e Valencia (30.613).

Desde esta semana, as persoas mutualistas de opción pública tamén poderán retirar os seus fármacos e produtos sanitarios, dun xeito áxil, e en todas as farmacias do Estado español. Ata o de agora, os mutualistas galegos de MUFACE, MUGEJU e ISFAS, tiñan a posibilidade de retirar os seus medicamentos a través do sistema galego E–receita do Servizo Galego de Saúde, que o pasado prescribíu 670.236 receitas electrónicas aos mutualistas.

Galicia foi pioneira en España na implantación do sistema de receita electrónica mediante a E–receita (en 2008); e tamén foi das primeiras comunidades en incorporarse ao proxecto de interoperabilidade do Sistema Nacional de Saúde, en marzo de 2017.

O sistema interoperable permite á cidadanía moverse por todo o territorio nacional e obter os seus medicamentos en calquera oficina de farmacia, independentemente da comunidade onde fosen prescritos. Así, simplemente presentando a súa tarxeta sanitaria en calquera das oficinas de farmacias de España, a cidadanía pode retirar as súas menciñas, sen necesidade de preocuparse nas súas viaxes polas datas de dispensación nas que teñen que retirar a medicación, e sen ter que acudir ao seu médico para que lles faga anticipos dos fármacos.

Esta interoperabilidade complementarase a partir do mes de maio do presente ano, coa extensión da conectividade de E–receita cara ás rexións de Europa que contemplen esta posibilidade de interacción, e entre as que xa se atopan Portugal, Polonia ou Finlandia.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando