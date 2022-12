Galicia destina máis de 300.000 euros en 2023 a distintas accións para impulsar o consumo e o valor do mexillón

O Consello da Xunta aprobou a sinatura dun convenio de colaboración entre a Consellería do Mar e o Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia para promocionar este molusco

O acordo, polo que cada parte aporta 160.000 euros, inclúe distintas accións que se desenvolverán ao longo do próximo ano para difundir a calidade deste produto e os beneficios do seu consumo entre a cidadanía

Os prezos deste recurso teñen marxe de mellora malia que o ano pasado marcaron a mellor cotización media da serie histórica ao acadar os 0,55 euros o quilo



O Consello da Xunta aprobou hoxe a sinatura dun convenio de colaboración entre a Consellería do Mar e o Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida (DOP) Mexillón de Galicia para promocionar e mellorar a comercialización do produto certificado con este selo favorecendo así tanto o seu recoñecemento por parte da cidadanía como o aumento da demanda e dos prezos deste molusco. A Consellería do Mar realiza unha achega de 160.000 euros ao Consello Regulador, que aporta outros 160.000 euros, co que o orzamento total ao abeiro do convenio ascende a 320.000 euros.

Esta colaboración, cofinanciada co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e que vai estar vixente desde a súa sinatura a comezos de 2023 ata o 30 de novembro dese mesmo ano, permitirá desenvolver distintas accións de promoción e difusión da calidade do mexillón de Galicia para mellorar os resultados do sector acuícola e das industrias relacionadas con el nos eidos da comercialización, a promoción e o consumo

.

Entre as accións previstas inclúense actividades de promoción en distintos eventos coa finalidade de dar a coñecer a variedade de formatos nos que se pode atopar (fresco, en conserva, cocido, conxelado ou pasteurizado, entre outros) e os beneficios que ten o seu consumo. A maiores, ampara iniciativas como a monitorización do rendemento do mexillón comercializado baixo a DOP –co obxectivo de tomar as mellores decisións tanto na produción como na comercialización– ou a automatización do proceso de cocción do molusco, optando por enerxías renovables en substitución dos combustibles fósiles.

O convenio tamén atende á necesidade de promocionar o produto certificado entre o conxunto da cidadanía e por iso recolle accións para a súa difusión en medios de comunicación xeralistas, outras máis concretas dirixidas a determinados colectivos para dar a coñecer o produto ou a presenza de elementos de identidade corporativa en recintos deportivos ao aire libre.

A finalidade de todo este traballo de promoción é enxalzar o valor engadido do mexillón galego certificado –un produto da máxima calidade– para que acade mellores prezos no mercado. De feito, este tipo de colaboracións –que vai xa pola súa terceira edición– contribúen a impulsar o sector e a mellorar a produción e os resultados dos produtores especialmente nun momento no que a súa actividade se ve condicionada pola suba dos prezos da enerxía e outros factores como as consecuencias da guerra en Ucraína.





