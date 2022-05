Galicia demanda ao Goberno central un trato igualitario á hora de establecer medidas de apoio para a frota dos distintos caladoiros

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, solicitou hoxe ao Executivo estatal un trato igualitario entre caladoiros á hora de establecer medidas de apoio que afectan a diferentes especies que foron experimentando descenso nos Totais Admisibles de Captura, como por exemplo a pescada no caso do caladoiro Cantábrico–Noroeste.

Neste sentido, defendeu a necesidade de atender á realidade dos distintos caladoiros e das súas frotas á hora de establecer medidas como as paradas temporais de diferentes especies e as compensacións aos armadores por estas paradas realizadas con fondos europeos, co obxectivo de evitar agravios comparativos. Así o expuxo durante a conferencia sectorial de Pesca na que participou esta tarde por videoconferencia e na que se abordou, entre outros asuntos, o modelo de financiamento de paradas temporais que afectan á frota de arrastre do Mediterráneo.

