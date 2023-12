Galicia demanda cotas adicionais de aquí a finais de ano en especies como a sardiña, o badexo e o alfonsino

A Dirección Xeral de Pesca consegue que a frota do xeito poda seguir coa pesqueira e continuar coas capturas ata que remate o mes de decembro

Para o abadexo o Ministerio agarda que se poda reabrir ao longo do mes, pero sinalan que o período dependerá da cantidade dispoñible do recurso, que é moi limitada

No caso do alfonsino considérase que a marxe de manobra é moi limitada dadas as reducións de cotas, pero analízanse opcións de xestión que permitan a reapertura

A Dirección Xeral de Pesca solicitou ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a asignación de cota adicional de tres especies afectadas por resolucións de peche das súas pesqueiras, como son a sardiña, o badexo e o alfonsiño que permitan reanudar as capturas o que queda de ano.

No caso da sardiña, desde Galicia solicitouse que as embarcacións da frota do xeito dedicadas á captura deste peixe poidan seguir faenando durante todo o mes de decembro, tal como se indica na orde que autoriza a prolongación da pesqueira para esta arte de enmalle ata final de ano, toda vez que, a través do mecanismo de optimización, minorouse a súa cota en máis de 300.000 quilos.

Desde a Secretaría Xeral de Pesca do Ministerio sinálase que pola súa banda vaise a poder continuar a pesqueira, pois hai cota dispoñible. Ademais, coinciden en que o xeito ten esa posibilidade baixo a citada orde ministerial vixente e a resolución da propia Secretaría do 17 de marzo que establecía a apertura da pesqueira.

En canto ao abadexo, a dirección xeral que pilota Antonio Basanta reclamou que, tal e como está a evolución do consumo, se articule, a través do mecanismo que resulte máis axeitado, que se poda dispoñer ata final de ano dunha cantidade adicional que cubra as necesidades de cota dispoñible para a zona CIEM VIIIc (Golfo de Vizcaya sur, Cantábrico e norte de Galicia), sopre todo porque decembro é o mes con mellores prezos para este peixe. Ademais, demandouse considerar o feito do alto nivel de dependencia desta especie das embarcacións desta comunidade galega.

A resposta do Ministerio sobre o abadexo é que se poderá reabrir este decembro, pero o período final dependerá da cantidade dispoñible, que cualifica como moi limitada neste momento tras o peche precautorio decretado o pasado 23 de novembro.

Por último, para o alfonsino, que se pechou para as frotas que faenan na Unidade de Xestión 2 (zonas CIEM 6,7 e 8abde), desde Galicia solicitouse tamén unha cantidade adicional para a pesqueira desta especie co fin de poder chegar a final de ano. Sobre este peixe desde o Ministerio trasladouse que a marxe de manobra é moi pequena e que se están a analizar opcións de xestión e algún swap ou intercambio.

A Xunta de Galicia continúa a traballar para tratar de maximizar as posibilidades de pesca para o que resta de 2023 mentres ultima os seus argumentos e demandas de cara á negociación das cotas e totais admisibles de capturas (TACs) para 2024, negociación que se pechará entre o próximo domingo día 10 e o martes día 12 no Consello de Ministros de Pesca que se celebra en Bruxelas, localidade á que se trasladarán o conselleiro de Pesca, Alfonso Villares, así como o propio Antonio Basanta, para manter reunións con representantes do sector e outras rexións con intereses pesqueiros e seguir polo miúdo os avances neste fundamental proceso para a frota galega.

Entre as reunións previstas hai un encontro coa delegación da Bretaña francesa encabezada por Daniel Cueff, vicepresidente de Mar e Litoral desta importante zona pesqueira gala coa que Galicia comparte a presidencia do Grupo Central de Traballo Marítimo e de Pesca da Conferencia de Rexións Periféricas Marítimas (CRPM),





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando