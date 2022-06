Galicia demanda ante a UE políticas concretas que garantan a formación e a contratación das persoas con discapacidade e que integren a perspectiva de xénero

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, compareceu esta tarde ante o Consello de Emprego, Política Social, Sanidade e Consumidores (Epsco) da Unión Europea, en Luxemburgo, en representación de todas as comunidades autónomas españolas

Solicitou o impulso da creación e consolidación dos centros especiais de emprego de iniciativa social e apuntou que o emprego constitúe un dos medios máis importantes para asegurar a autonomía e a plena participación deste colectivo na sociedade



A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, demandou hoxe en Luxemburgo, na súa intervención ante o Consello de Emprego, Política Social, Sanidade e Consumidores (Epsco) da Unión Europea, no que representou a todas as comunidades autónomas españolas, que a Unión Europea desenvolva “máis políticas concretas e vinculantes” que garantan a non discriminación e unha maior diversidade de persoas traballadoras en todos os ámbitos laborais.

Lorenzana solicitou, en concreto, medidas encamiñadas a garantir a formación e a adquisición de competencias profesionais para as persoas con discapacidade; recursos financeiros e o desenvolvemento de programas públicos que inclúan incentivos para a contratación deste colectivo; así como unha maior sensibilización dos empregadores de cara a disipar posibles prexuízos negativos de cara á contratación destas persoas.

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade tamén demandou o impulso da creación e consolidación dos centros especiais de emprego de iniciativa social, así como a integración da perspectiva de xénero no deseño, execución, seguimento e avaliación de todas estas políticas. “Todas estas medidas sempre teñen que estar encamiñadas a favorecer o tránsito do emprego protexido ao emprego ordinario”, apuntou.

Segundo explicou Lorenzana, o emprego constitúe un dos medios “máis importante” para asegurar a autonomía, o benestar e a plena participación das persoas con discapacidade e explicou que a non incorporación deste colectivo ao mercado laboral implica “unha perda inxustificada de talento humano”. Sinalou, ademais, que supón “unha desvantaxe para o desenvolvemento económico e social dos países” e apelou á promoción do emprego das persoas con discapacidade para conseguir un mercado de traballo inclusivo en Europa, que aborde o emprego das persoas con discapacidade “non como un problema, senón como unha oportunidade para toda a nosa sociedade”.

