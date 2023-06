Galicia defende a rebaixa do IVE dos produtos do mar para reactivar o seu consumo e recoñecer o labor esencial do sector pesqueiro

O titular de Mar sinalou que esta medida contribuiría a incentivar o movemento do mercado, a aliviar a situación das familias –especialmente as de baixos ingresos– e a mellorar as previsións de crecemento económico

Subliñou que a reticencia do Goberno central a atender esta demanda sitúa a España nunha posición de desvantaxe competitiva en relación con outros Estados membro como Portugal, que recentemente eliminou o IVE dos peixes de maior consumo

Salientou o alto impacto da actividade marítimo–pesqueira no conxunto da economía galega pois incide no 91 % das ramas empresariais tal e como reflicten as Táboas input–output da pesca–conserva galega 2019

Baiona (Pontevedra), 20 de xuño de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, defendeu hoxe en Baiona a necesidade de rebaixar o IVE dos produtos do mar para reactivar o seu consumo e valorizar o labor esencial do sector pesqueiro como subministrador de alimentos de calidade á cidadanía. Nesta liña, sinalou que esta medida contribuiría a incentivar o movemento do mercado, a aliviar a situación das familias –especialmente as de aquelas con baixos ingresos– e a mellorar as previsións de crecemento económico.

Así o expuxo na inauguración do 23 Congreso Aecoc de produtos do mar, onde estivo acompañado polo director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta. Alí o titular de Mar tamén lembrou que Galicia leva anos solicitando ao Goberno central a redución do IVE dos produtos do mar do 10 ao 4 % para igualar o tipo fiscal ao doutros países da UE.

A isto engadiu que a reticencia do Goberno central a atender esta demanda, reiterada tamén en varias ocasións polo sector, sitúa a España nunha posición de desvantaxe competitiva en relación con outros Estados membro. Neste caso puxo o exemplo de Portugal, que recentemente asinou un acordo cos sectores da produción e a distribución para eliminar o IVE dos peixes de maior consumo, un feito, subliñou, que debería sentar un precedente para o Executivo español.

En canto ao importante papel do sector e á vocación marítima de Galicia, Alfonso Villares salientou que Galicia desembarca máis do 11 % do produto fresco da UE e en acuicultura produce o 14 % do total dos 27.

Ademais destacou o alto impacto da actividade marítimo–pesqueira no conxunto da economía galega pois incide no 91 % das ramas empresariais tal e como reflicten as Táboas input–output da pesca–conserva galega 2019 , que cifran nuns 9.000 millóns de euros o volume de produción e comercialización da cadea mar–industria. Tamén puxo de relevo os 2.700 millóns de euros en exportacións acadados no 2022.

Na súa primeira intervención como conselleiro do Mar, Alfonso Villares tamén recoñeceu o labor da súa predecesora, Rosa Quintana, a prol do sector marítimo–pesqueiro. Unha figura, sinalou, moi valorada en Galicia por todo o que deu ao sector e todo o que lle seguirá dando. Ademais agradeceu ao presidente da Xunta a oportunidade que lle brindou e que asume con gran responsabilidade.

(Aecoc), o conselleiro puxo en valor o labor das máis de 32.000 empresas que a conforman e que permitiu progresar e medrar o seu carácter cooperativo entre todos os elos da cadea de valor.

Aecoc celebra o seu 23º congreso de produtos do mar co obxectivo de ser a cita de referencia das empresas socias da entidade, entre as que se atopan representantes das distintas actividades relacionadas co complexo mar–industria, desde o sector primario ata a industria, a distribución e os operadores intermedios. A finalidade é mellorar a competitividade do sector compartindo solucións e analizando os retos aos que se enfronta o mercado en cada momento.

Nesta edición do congreso abordaranse temáticas como a baixada do consumo de produtos do mar, a adaptación da oferta aos hábitos de consumo, o impacto da economía azul e o incremento da regulación das pesqueiras, entre outras cuestións. Para iso o encontro ofrece aos profesionais espazos de networking nos que intercambiar ideas, compartir inquedanzas e explorar posibles proxectos de colaboración.





