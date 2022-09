Galicia defende que as comunidades autónomas sexan coñecedoras das medidas que adopte o Goberno para rebaixar o prezo eléctrico

“Ata o de agora o Goberno acertou cando escoitou a Galicia”, di Conde



Pide que, agora, se estableza un prezo eléctrico estable, como a Xunta vén pedindo en reiteradas ocasións, que axude aos grandes consumidores industriais a seguir adiante e que garanta a actividade e os postos de traballo

vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, defendeu hoxe que as comunidades autónomas sexan coñecedoras das medidas de aforro enerxético que o Goberno vai trasladar a Europa no Plan de Continxencia para constatar que haxa consenso e acordo.

Conde participou hoxe na Conferencia sectorial de Enerxía, onde reclamou que se teña en conta ás comunidades autónomas antes de pechar ese documento. “

Ata o de agora o Goberno acertou cando escoitou á Xunta de Galicia ?dixo? e nós esperamos que, igual que rectificou no IVE do gas e a electricidade e nas medidas que se van aprobar para as empresas de coxeración, volva acertar adoptando as propostas que lle estamos trasladando”.

Esas propostas, segundo apuntou, pasan por “rectificar e que as medidas que hoxe son obrigatorias pasen a ser recomendacións

para as familias, para as empresa e para o comercio” que, no caso das administracións deben ser de obrigado cumprimento. Tamén por

establecer un prezo eléctrico estable, como a Xunta lle vén pedindo en reiteradas ocasións, que axude aos grandes consumidores industriais a seguir adiante e que garanta a actividade e os postos de traballo. E, xunto con isto, Conde lembrou a necesidade de “acelerar medidas” desde o punto de vista da axilidade administrativa e no eido da planificación eléctrica 2021–2026 para impulsar o desenvolvemento das renovables.

