Galicia defende a necesidade de fuxir de medidas en exceso medioambientalistas na xestión pesqueira e que se teña en conta ás rexións na toma de decisións

Alfonso Villares trasladou a Pierre Karleskind a preocupación da comunidade galega ante a deriva da Comisión Europea que se reflicte en restricións á actividade pesqueira como o veto á pesca de fondo

Lamentou a falta de avaliacións rigorosas sobre o impacto destas medidas e do proceso de descarbonización da frota, sobre o que Galicia defende que se realice de xeito equilibrado, xusto e asumible para o sector marítimo–pesqueiro

Manifestou a decepción do Goberno galego pola ausencia de representación nas visitas e xuntanzas informais realizadas no marco do cumio de ministros de Pesca da UE organizado polo Goberno central en Vigo, malia que Galicia é a principal comunidade pesqueira de España e a máis importante da UE

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Vigo, 18 de xullo de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, trasladou hoxe ao presidente da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, Pierre Karleskind, a preocupación de Galicia ante a forte deriva medioambientalista da Comisión Europea que se reflicte en restricións á actividade pesqueira como o veto á pesca de fondo decretado o ano pasado en 87 zonas de augas comunitarias e os seus plans para restrinxir máis a pesca de arrastre. Nesta liña, o titular de Mar defendeu a necesidade de que Bruxelas teña en conta a realidade das rexións pesqueiras á hora de lexislar e de tomar decisións que afectan á actividade da frota baseándose en estudos serios e rigorosos.

Alfonso Villares fixo fincapé nestes asuntos durante a reunión mantida esta tarde co responsable da Comisión de Pesca da Eurocámara e celebrada en Vigo coincidindo coa xuntanza informal de ministros de Pesca da UE para debater sobre a descarbonización dos buques. A este encontro tamén asistiu o director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, e o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Carlos Botana.

En relación con normativas como a prohibición da pesca de fondo, o conselleiro lamentou a falta de avaliacións rigorosas sobre o seu impacto e transmitiu a Pierre Karleskind que a Xunta seguirá defendendo os intereses da frota a todos os niveis para garantir o futuro da actividade pesqueira. Mostra disto é o recurso presentado pola Organización de Produtores Pesqueiros de Burela contra o veto á pesca de fondo no que a Xunta de Galicia foi admitida recentemente como parte coadxuvante polo Tribunal Xeral da UE.

A Administración galega tamén seguirá traballando para frear as pretensións de Bruxelas en relación coas restricións á pesca de arrastre que recolle o Plan de Acción sobre os fondos mariños. Nesta liña, Galicia pide á Comisión Europea que escoite ao sector e aos Estados membro para tomar decisións que atendan ao equilibrio entre os aspectos medioambientais e socioeconómicos.

Isto mesmo, engadiu Alfonso Villares, é necesario noutras cuestións como a Lei de restauración da natureza que está en tramitación e que na súa forma actual

conducirá a unha menor produción de alimentos en Europa, elevando aínda máis os seus prezos. Neste ámbito a comunidade galega agarda que as distintas autoridades españolas e europeas realicen as xestións oportunas para que se reformule a proposta e se garanta a seguridade alimentaria e o futuro do sector primario.

En canto á descarbonización da frota –o tema central do Consello de Ministros de Pesca organizado polo Goberno central na cidade olívica– Alfonso Villares expuxo a Pierre Karleskind o compromiso de Galicia a prol deste obxectivo, pero sempre que sexa de xeito equilibrado, xusto e asumible para o sector marítimo–pesqueiro. Para iso, sinalou o conselleiro, é fundamental que se teña en conta a baixa pegada de carbono da pesca, o marisqueo e a acuicultura e que a transición enerxética se realice cando haxa alternativas viables aos combustibles fósiles, que na actualidade non existen.

Neste encontro, o titular de Mar tamén lamentou a ausencia de representación de Galicia nas visitas e xuntanzas informais realizadas no marco do cumio de ministros de Pesca da UE e a escasa participación e presenza outorgada á Administración autonómica, malia que Galicia é a principal comunidade pesqueira de España e a máis importante da UE.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando