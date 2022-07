Galicia defende ante Bruxelas normas baseadas en estudos sólidos que eviten casos como o veto a artes selectivas e sustentables como o palangre de fondo

A titular de Mar salienta a responsabilidade e o compromiso do sector pesqueiro galego co cumprimento das normas e cunha pesca sostible que garanta o seu futuro

A Xunta aposta porque a aplicación das novas regulacións se faga de xeito acompasado e tendo en conta a realidade das distintas frotas

Rosa Quintana agradeceu a Charlina Vitcheva a súa disposición a escoitar os problemas do sector da voz dos seus protagonistas e confiou en que ese intercambio de opinións lle permitise ter unha idea máis real do que é a cadea mar–industria galega

A comunidade defende a importancia de que o sector, os científicos e as administracións traballen unidos coa finalidade de manter viva unha actividade que produce alimentos de calidade e é fundamental para a economía de Galicia

Vigo, 12 de xullo de 2022

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, mantivo hoxe un encontro cos integrantes do Consello Galego de Pesca no que tamén participou a directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca (DG MARE) da Comisión Europea, Charlina Vitcheva, para analizar a situación do sector do mar de Galicia e os retos aos que se enfronta na actualidade. Nesa xuntanza os representantes dos distintos elos da cadea mar–industria e a Administración galega trasladaron a necesidade de adoptar medidas de xestión baseadas en estudos sólidos para evitar casos como a proposta de prohibir a pesca de fondo en preto dun cento de áreas europeas. Ese veto inclúe o palangre de fondo malia ser unha dar artes máis selectivas e sustentables que existen.

A representante da Xunta apelou á necesidade de adoptar decisións de xeito ben meditado e contando con datos detallados para evitar situacións como a xerada tamén pola obriga de desembarque. Nese caso, indicou, adoptouse esta medida como se a devolución do peixe ao mar fose unha decisión deliberada dos pescadores cando se debía á imposibilidade de capturalo pola escaseza de posibilidades de pesca.

Os representantes do sector do mar trasladáronlle o alto grao de compromiso e responsabilidade da frota galega no cumprimento das normas para desenvolver unha pesca sustentable que garanta o seu futuro. Neste sentido, a titular de Mar salientou a importancia de que o sector, os científicos e as administracións traballen unidos coa finalidade de manter viva unha actividade que produce alimentos de calidade e é fundamental para Galicia pois incide na maioría das ramas económicas da comunidade.

Por iso, a representante do Executivo galego agradeceu á directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da Comisión Europea a súa disposición a escoitar os problemas do sector directamente da voz dos seus protagonistas. Ao mesmo tempo, expuxo o seu desexo de que ese intercambio de opinións lle permitise facerse unha idea máis real do que é o complexo mar–industria galego e así as medidas que se adopten a partir de agora desde Bruxelas sexan máis acordes á súa realidade, facilitando o desenvolvemento da actividade.

Neste sentido, a conselleira subliñou que se tratou dunha reunión –na que tamén estivo a secretaria xeral de Pesca do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Alicia Villauriz– moi frutífera para coñecer os problemas e necesidades dun sector que aposta polo seu futuro e que emprega directamente a máis de 20.000 persoas, unha cifra que se multiplica por máis de catro engadindo os postos de traballo indirectos.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando