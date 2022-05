Galicia convértese en rexión anfitrioa da reunión do Comité Europeo das Rexións e da Conferencia Europea sobre Turismo Sostible

O Comité Europeo das Rexións celebra o 2 e o 3 de xuño en Santiago de Compostela a reunión da Comisión de Recursos Naturais (NAT) e a conferencia sobre turismo sostible co Camiño de Santiago como modelo de sustentabilidade

O evento contará coa participación de máis de 70 representantes rexionais e locais, entre eles alcaldes, concelleiros e presidentes de rexións, dos 27 países da Unión Europea, ademais do sector turístico

Na reunión da Comisión NAT debateranse cuestións relativas á seguridade alimentaria co obxectivo de coñecer o impacto das novas políticas europeas que afectan aos sistemas agroalimentarios, en especial, tralo conflito en Ucraína



Os próximos xoves e venres, 2 e 3 de xuño, Santiago de Compostela acollerá na Cidade da Cultura a reunión fóra de sede da Comisión de Recursos Naturais (NAT) do Comité Europeo das Rexións (CdR) e a conferencia sobre turismo sostible, na que se destacará o Camiño de Santiago como modelo de sustentabilidade.

Na reunión da Comisión NAT o xoves 2 de xuño abordaranse asuntos relevantes para o contexto europeo, e en especial para Galicia, como a seguridade alimentaria e enerxética, tendo en conta o impacto do conflito en Ucraína sobre os mercados de alimentos e como Europa se enfronta a esta situación. En concreto, os líderes locais e rexionais debaterán sobre a cuestión das indicacións xeográficas dos produtos agrícolas; as estratexias de adaptación rexionais para lograr unha agricultura hipocarbónica e como reforzar a resiliencia do sistema alimentario da UE con alimentos alcanzables e ingresos agrícolas xustos.

Pola tarde, no marco desta reunión da Comisión NAT e da iniciativa europea

??Trees for life/Árbores para a vida??

, realizarase un acto simbólico de plantación dunha árbore no bosque da Cidade da Cultura. Esta iniciativa promovida pola Comisión Europea e o Comité Europeo das Rexións ten como obxectivo que as rexións, cidades ou pobos planten unha árbore para cumprir co compromiso de plantar 3.000 millóns de árbores adicionais e contribuír así á nova Estratexia da UE en favor dos bosques para 2030.

Por outra banda, a conferencia do día 3 de xuño Un modelo distinto de turismo en Europa: o Camiño de Santiago ? Peregrinación, turismo e paisaxes naturais terá como obxectivo analizar as novas oportunidades na xestión do turismo sostible para afrontar situacións de crises, así como identificar estratexias turísticas innovadoras nas rexións da Unión Europea para lograr unha oferta turística atractiva, competitiva e sostible.

A Xunta organiza esta conferencia conmemorando o Xacobeo 21–22 e destaca o Camiño de Santiago como exemplo para outras rexións e cidades europeas que buscan un modelo de turismo capaz de combinar o desenvolvemento económico e a competitividade, coa sustentabilidade dos recursos naturais e o patrimonio, funcionando como elemento de unión da cultura rexional e da cohesión social e xeográfica.

Tal e como sinala o director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, ?? a celebración deste evento en Galicia supón a evidencia do seu compromiso coas grandes prioridades europeas cara a unha economía máis competitiva, verde, dixital e sostible ??.

O Comité Europeo das Rexións (CdR) e a Comisión de Recursos Naturais (NAT)

O Comité Europeo das Rexións é a asemblea consultiva na que están representados os entes locais e rexionais da Unión Europea. A través deste órgano institucional, as rexións e cidades participan formalmente na elaboración da lexislación da UE , garantindo o respecto da posición e as necesidades dos entes rexionais e locais. Está formado por 329 membros dos 27 Estados Membros.

NAT é unha das seis comisións temáticas do CdR. En concreto, ocúpase de temas como a Política Agrícola Común (PAC), o desenvolvemento rural, a silvicultura, a produción alimentaria, a política pesqueira común ou a política de asuntos marítimos, entre outras atribucións, dentro do Comité Europeo das Rexións (CdR).

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.