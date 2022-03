Galicia converterase este ano no referente da maxia mundial da man do Xacobeo 2122 con máis de 220 actuacións nun cento de concellos

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, e a delegada territorial da Xunta en Vigo, Marta Fernández–Tapias, participaron esta mañá na presentación do Festival Mundial do Ilusionismo “Galicia Ilusiona” que se celebrará entre o 1 de agosto e o 15 de outubro

Ademais das actuacións nos concellos incluirá 7 desafíos extremos nas 7 grandes cidades galegas, que tamén contarán con cadansúa gala internacional coa presenza dos mellores magos e magas do mundo

A programación complétase con espectáculos solidarios nas unidades de pediatría dos hospitais galegos co obxectivo de achegar a ilusión a estes centros

Galicia contará cun dos maiores festivais de ilusionismo de Europa no marco da programación do Xacobeo 21–22 co que se pretende estender as súas actividades a toda a xeografía galega





