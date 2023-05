Galicia constata a necesidade de actuar en todas as frontes para frear os plans de Bruxelas de restrinxir a pesca sen informes que o xustifiquen

A comunidade aposta por traballar desde todos os ámbitos para atallar a deriva medioambientalista do Executivo comunitario e tombar medidas arbitrarias que poñen en risco o futuro dun sector vital para a economía das zonas costeiras



A conselleira do Mar advirte de que non poden repetirse despropósitos como o veto á pesca de fondo aprobado en 2022 e que deben corrixirse eivas como o uso de datos parciais, desactualizados ou a ausencia de estudos de impacto socioeconómico

Rosa Quintana salienta que a pesca ten futuro se non se lle poñen atrancos innecesarios e que a frota galega está perfectamente dimensionada como demostra o feito de que a maioría dos caladoiros nos que faena se atopan en bo estado biolóxico



Burela (Lugo), 10 de maio de 2023

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, presidiu hoxe un pleno do Consello Galego de Pesca no que se constatou a necesidade de actuar desde todas as frontes –política, diplomática, social ou xudicial– para frear os plans de Bruxelas de restrinxir a pesca en augas comunitarias de xeito totalmente arbitrario, poñendo en marcha distintas estratexias para a protección dos ecosistemas pero sen informes científicos que xustifiquen esas limitacións á actividade extractiva.

A titular de Mar salientou que a deriva medioambientalista que está a tomar o Executivo comunitario nas súas políticas pon en risco o futuro dun sector que é vital para a economía das zonas costeiras de Galicia e que por iso é importante trasladar á Comisión Europea unha imaxe de unidade desde todos os estamentos. Con ese obxectivo, incidiu, Galicia vai seguir apoiando ao Goberno central na defensa dos intereses da frota galega e na busca de aliados noutros países con importantes frotas pesqueiras para exixir a Bruxelas que rectifique un xeito de actuar que considera inaceptable.

O pleno do Consello Galego de Pesca, que se celebrou en Burela coincidindo coas XXX Xornadas Técnicas Expomar, o XXIV Encontro Empresarial e a XIX Feira Monográfica Náutico–Pesqueira, avaliou as consecuencias do veto á pesca de fondo aprobado a finais do ano pasado en 87 zonas de augas comunitarias e a previsión de ampliar ata un 50% esas áreas protexidas na súa próxima revisión.

A representante do Executivo galego lembrou que esa primeira prohibición entrou en vigor en 2022 en base a datos parciais –unicamente do arrastre–, desactualizados e sen unha mínima análise de impacto socioeconómico, o que levou a despropósitos e incongruencias como a inclusión nese veto do palangre de fondo, unha das artes máis selectivas e respectuosas co medio ambiente que existen.

Rosa Quintana asegurou que é preciso realizar un intenso labor a todos os niveis para evitar que se repitan barbaridades coma esta e corrixir eivas nas que incide o último informe elaborado polos científicos do Consello Internacional para a Exploración do Mar (CIEM) de cara á revisión das zonas vetadas á pesca de fondo. Nel, lamentou, volven terse en conta unicamente datos do arrastre dos anos 2009–2011, polo que a situación desde entón puido ter variado moito.

Por iso, a conselleira incidiu na importancia de facer presión para que Bruxelas actúe coa máxima rigorosidade e, cando presente a súa proposta de revisión do veto á pesca de fondo, exclúa o palangre desas restricións e realice os correspondentes estudos de impacto socioeconómico.

Os distintos representantes do complexo mar–industria de Galicia presentes no Consello Galego de Pesca coincidiron na transcendencia de frear as propostas de marcado carácter medioambientalista presentadas por Bruxelas e lamentaron que a maioría dos pasos dados pola Comisión Europea nos últimos tempos contribúen a dificultar aínda máis a actividade da frota. Entre elas, destacaron os plans para prohibir a pesca de arrastre nas zonas protexidas a partir de 2030 e xa desde 2024 no 20% das augas de cada estado membro.

Neste sentido, a titular de Mar defendeu que calquera medida deste calado debería aplicarse de xeito gradual para evitar un impacto negativo na frota tanto pola redución das zonas de traballo –coa conseguinte concentración de buques nos mesmos caladoiros– como pola sobreexplotación das pesqueiras que quedan dispoñibles.

Este tipo de limitacións á actividade, advertiu Rosa Quintana, obrigarían a unha reestruturación da frota galega e europea totalmente inxustificada nun momento no que está perfectamente dimensionada. Boa mostra diso é, recalcou, que a maioría de especies que captura a frota galega se atopan no rendemento máximo sustentable (RMS), o nivel óptimo de capturas que garante a continuidade da actividade extractiva a longo prazo.

Nesta liña, a conselleira subliñou que a pesca ten futuro se as autoridades europeas llo permiten e, en vez de poñerlle atrancos inxustificados, comezan a traballar seriamente para atopar resposta a algúns dos seus principais desafíos, como a remuda xeracional ou a transición enerxética da frota.





