Galicia é a comunidade autónoma que máis incrementou a súa oferta de formación MIR nesta convocatoria

A Xunta oferta 620 prazas, un 72% máis das que se convocaban en 2009

García Comesaña lembrou no Parlamento que as 620 prazas ofertadas supoñen un incremento dun 14% respecto ao ano pasado, fronte a unha media de aumento do 4% no conxunto de España

O conselleiro de Sanidade denunciou que o proxecto de reforma da formación de medicina de familia elaborado polo Goberno incumpre o acordo unánime de 2018 para flexibilizar os requisitos



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2023





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando