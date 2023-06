Galicia comparte experiencias e iniciativas en materia de cambio climático con outros socios da Misión de Adaptación da Unión Europea

Galicia participou esta semana no municipio Sueco de Ronneby nun foro organizado pola Misión de Adaptación ao Cambio Climático da UE co fin de servir de espazo de reflexión e intercambio de experiencias entre os seus membros para fortalecer a comunidade e reforzar a creación de alianzas. En total, asistiron preto de 800 autoridades nacionais, rexionais e locais tanto de forma presencial como virtual para facer balance, identificar problemas comúns e reflexionar sobre o camiño que teñen por diante.

Trátase da segunda reunión de traballo na que participa a Xunta desde que en setembro do ano pasado fora seleccionada para formar parte desta iniciativa impulsada pola Comisión Europea para avanzar na loita contra o quecemento global.

Nesta ocasión, a delegación enviada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda tivo a oportunidade de intervir nos paneis de discusión do día 13 ?segunda e última xornada do foro? para poñer en valor a Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050 así como os avances da Alianza Galega polo Clima, un exemplo de colaboración público–privada na loita contra o cambio climático.

Así mesmo, a Xunta participou nos obradoiros e debates sobre como aumentar a colaboración entre autoridades e outros axentes implicados na Misión. Outro tema abordado en profundidade foi a necesidade de pasar do coñecemento ás solucións e sobre todo, ampliar as medidas de adaptación e replicalas noutros territorios.

A través deste evento se buscan tamén novas formas de financiación europea enmarcadas nas Misións, como son os novos fondos CLIMAAX e Pathways2Resilience (P2R), e cómpre subliñar que grazas ás políticas públicas que se levan a cabo desde a Xunta, Galicia pode acceder a estes novos horizontes europeos para acadar os obxectivos climáticos.

Neste senso, cómpre destacar o papel asumido polo Goberno galego como coordinador desde o ano 2018 do Pacto das alcaldías polo clima e a enerxía na Comunidade, un proxecto recoñecido a nivel internacional e no xa están adheridos máis do 90 % dos 313 concellos de Galicia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando