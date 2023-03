Galicia comparte con Cataluña o seu modelo de xestión do lobo e o sistema de compensacións económicas ao sector gandeiro

Belén do Campo trasládalles os bos resultados do plan aprobado pola Xunta hai máis dunha década e confirmado polo estudo poboacional completado en 2022, que constata o estado favorable da especie ao estimar que hai 93 mandas reprodutoras

Agradece o interese da Generalitat pola realidade do lobo en Galicia e tende a man para promover vías de colaboración neste eido entre ambos gobernos autonómicos

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2023

A Xunta compartirá esta semana con técnicos e funcionarios da Generalitat de Cataluña os puntos clave do modelo de xestión do lobo ibérico que vén aplicando en Galicia así como o funcionamento do seu sistema de compensacións económicas e axudas en materia de prevención destinadas a apoiar ao sector gandeiro fronte aos ataques desta especie.

Coincidindo co primeiro día da visita a Galicia da delegación catalá, conformada por catro membros do servizo de Fauna e Flora da Subdirección Xeral de Biodiversidade e Medio Natural da Generalitat, a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, deulles a benvida e agradeceu o interese amosado por coñecer de primeira man a xestión levada a cabo por parte do Goberno galego con relación ao lobo ibérico e á súa convivencia co medio rural, un recoñecemento, tal e como dixo, aos resultados acadados grazas ao labor desenvolvido pola Xunta e polo seu departamento en concreto.

Esta primeira xornada serviu para que os técnicos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda responsables na materia expuxeran ante o persoal da Generalitat que se desprazou a Santiago a súa ampla experiencia no seguimento poboacional da especie e na xestión dos sistemas de axudas á compensación e prevención de danos.

Neste sentido, Belén do Campo incidiu en que, grazas ás medidas adoptadas, Galicia logrou manter desde hai máis dunha década un número de exemplares “estable” no tempo e “minimizar a conflitividade” xerada polos danos que ocasionan nas explotacións gandeiras e no gando en extensivo.

Así o constata o último estudo poboacional do lobo encargado pola Xunta e levado a cabo entre os anos 2021 e 2022. En concreto, a directora xeral salientou que á vista dos resultados destes traballos, que permitiron estimar a existencia dunhas 93 mandas reprodutoras, pode concluírse que o estado da especie en Galicia é “favorable”.

O outro aspecto central da visita é a xestión realizada pola Xunta das sucesivas ordes de axudas para compensar os danos producidos polo lobo e para impulsar e adoptar medidas preventivas fronte ao mesmo, un esforzo que desde 2016 se traduciu xa en 8,4 millóns de euros destinados a tal fin.

Ao respecto, do Campo recordou o Goberno galego triplicará en 2023 o seu esforzo orzamentario para axudar ao sector agrogandeiro na aplicación de medidas de prevención fronte aos ataques destes animais, mentres que a partida destinada a compensar os danos se mantén respecto á de 2022.

En todo caso, tamén avanzou que nos vindeiros días se modificará a última orde de axudas polos danos do lobo co fin de harmonizar os importes das compensacións en todos os concellos tendo en conta que a recente actualización do censo da especie en Galicia confirmou a súa presenza e extensión por todo o territorio galego. Estas contías, ademais, incrementaranse nun 10% no caso de que nas explotacións afectadas se teña comprobada a aplicación de medidas preventivas fronte a estes ataques.

Isto suporá, na práctica, que o incremento dos baremos respecto a 2022 podería chegar ata un 50%.

Neste sentido, cómpre indicar tamén que o mércores 29 de marzo a delegación catalá terá ocasión de asistir a unha reunión da comisión de valoración que se encarga desde hai anos de avaliar en cada provincia os danos comunicados polos gandeiros e as solicitudes de axudas, garantindo así a máxima transparencia de todo o proceso.





