Galicia censura que o Goberno central non modifique as bases das axudas para autoconsumo e almacenamento enerxético pese ás trabas para cidadanía e tecido empresarial

A Xunta solicitou cambios para facilitar a súa tramitación e asegurar que as axudas cheguen a familias e empresas dun xeito áxil e sinxelo



A Comunidade galega é a rexión con maior contía pagada ata a data pero advirte que o actual sistema de xestión imposto polo Estado ás comunidades está resultando ineficaz e pon en perigo o pleno cumprimento do programa



A Consellería de Economía, Industria e Innovación denuncia a ineficacia do Goberno central para mellorar a tramitación das axudas para o autoconsumo e almacenamento enerxético convocadas ao abeiro de fondos europeos e que están a dificultar o acceso da cidadanía e do tecido empresarial.

Desde o Goberno galego lembran que este programa dirixido ao fomento do autoconsumo eléctrico a partir de enerxías renovables convocouse por primeira vez no ano 2021 e xa dende entón se advertiu da complexidade dunhas bases reguladoras que non fan senón dificultar a súa tramitación e acceso a elas.

Porén, desde a Xunta de Galicia se solicitou ao Goberno central a través do Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) un cambio nas ditas bases reguladoras co fin de facilitar que esta liña de apoios chegue dun xeito áxil e sinxelo aos seus potenciais beneficiarios, nomeadamente, a empresas e cidadanía; evitando os numerosos atrancos cos que se atopan á hora de solicitalas e que se cree unha expectativa que non se pode cumprir por culpa das trabas detectadas na súa tramitación. A resposta do Goberno foi a de aumentar os requisitos xa impostos aos beneficiarios.

Pese á falta de empatía e incapacidade do Goberno do Estado para mellorar as condicións deste programa, a Xunta de Galicia vén de solicitar a ampliación dos fondos destinados a estas axudas e anuncia que redobrará o seu esforzo para que as achegas cheguen a quen máis as necesite “porque en Galicia estamos plenamente comprometidos coa transición enerxética e cos obxectivos de descarbonización”. Non en tanto, desde a Consellería de Economía, Industria e Innovación queren poñer de relevo que “o inmobilismo do Goberno central para adaptar unhas bases que resultan de todo ineficaces pode poñer en serio perigo o pleno cumprimento deste programa”.

A Comunidade galega leva concedidas axudas por importe de 50 M? no marco deste programa para o autoconsumo e almacenamento enerxético, dos que xa abonou 5M?, convertendo a Galicia na comunidade autónoma con maior contía pagada ata a data.





