Galicia Calidade presenta en Fisterra a nova sinalización coa que se identifica as empresas adheridas

O delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, Gonzalo Trenor, e a xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, participaron na presentación dos sinais, fabricados por Tejas Verea e froito dun proxecto de innovación da industria cerámica galega

Fisterra (A Coruña), 20 de abril de 2023

O delegado da Xunta de Galicia na Coruña, Gonzalo Trenor, e a xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, presentaron hoxe a nova sinalización, realizada con tellas cerámicas galegas de vangarda, coas que se identifica fisicamente as empresas adheridas a Galicia Calidade e que quere ser un símbolo da aposta decidida da marca de garantía da Xunta de Galicia pola sustentabilidade.

No acto de presentación, celebrado no Hotel Bela Fisterra (Fisterra, A Coruña), participaron tamén representantes de Tejas Verea, fabricantes das tellas, e do propio establecemento hoteleiro no que se celebrou o evento e que está certificado tamén por Galicia Calidade. Na súa intervención, Ana Méndez salientou que a nova sinalización se enmarca na estratexia de Galicia Calidade pola sustentabilidade, a eficiencia enerxética e a bioeconomía circular.

destacou que esta marca contribúe a representar a singularidade e o prestixio da Comunidade galega en todo o mundo. "Esta marca, vinte e cinco anos despois, segue representado o desexo de ser excelentes e seguir triunfando", puntualizou o delegado territorial.

Os novas sinais, que xa se mostran fisicamente nas fachadas das instalacións das máis de 150 empresas que contan co certificado de Galicia Calidade, son elementos naturais e sustentables, froito da combinación de arxilas galegas de proximidade e elementos naturais como a auga e o lume, e fabricadas baixo criterios de economía circular.

Trátase dun modelo de tella plana resultado dun proxecto de innovación desenvolvido por Tejas Verea, que conta coa marca de garantía da Xunta. A implementación do logo de Galicia Calidade e acabado definitivo foi realizado polo estudo de deseño Cenlitrosmetrocadrado.

Galicia Calidade valora e promove o esforzo das empresas para contar con provedores e produtos locais, unha maior eficiencia enerxética, a xestión de acordo cos principios da economía circular (redución, reutilización, valorización dos produtos e substitución das materias primas de orixe fósil por outras de orixe vexetal), ademais da aplicación dos criterios ASG (protección ambiental, compromiso social e bo goberno) para continuar avanzando cara ao cumprimento da Axenda 2030.





