Galicia Calidade certifica os viños da adega Rectoral de Amandi

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e a xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, entregaron hoxe o distintivo aos responsables da empresa, que se suma ás máis de 150 que poden usar a marca nos seus produtos ou servizos

Sober (Lugo), 27 de xullo de 2023

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e a xerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, mantiveron unha reunión de traballo en Sober cos responsables da adega Rectoral de Amandi, na que lles entregaron a certificación que acredita a posesión do selo de garantía de Galicia Calidade para os seus produtos.

de Galicia Calidade, organismo dependente da Consellería de Economía, Industria e Innovación, así como

engadir o distintivo nas diferentes accións de promoción comercial

Rectoral de Amandié unha das adegas que forman parte do grupo Bodegas Gallegas, unha empresa familiar que naceu hai máis de 60 anos como proxecto persoal do seu fundador, Manuel Vázquez. Na actualidade, os seus fillos Manuel e Myriam están á fronte do grupo no que preservan a mesma esencia coa que naceu, incorporando ao mesmo tempo unha visión empresarial máis profesionalizada e global permitíndolles consolidarse entre as adegas máis importantes de Galicia.

Rectoral de Amandi é

un referente en toda a Denominación de Orixe (DO) da Ribeira Sacra, destacando entre outros aspectos polo seu volume de produción, con máis de dous millóns de botellas ao ano.





