Galicia avoga por seguir tendendo a man aos axentes sociais e económicos para ser competitivos a nivel enerxético

Vigo, 27 de abril de 2023

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, avogou por seguir tendendo a man aos axentes sociais e económicos para seguir sendo competitivos a nivel enerxético. Conde participou esta tarde na apertura do encontro A enerxía, factor determinante na competitividade industrial, organizado por UGT FICA Galicia e a Fundación Anastasio de Gracia.

Na súa intervención o vicepresidente económico asegurou que Galicia estase preparando –no eido do diálogo social e co fomento da colaboración público–privada– para os desafíos da transición enerxética co obxectivo de aproveitar esta oportunidade. Así, informou dos proxectos que se están desenvolvendo no eido do hidróxeno verde, da mobilidade sustentable, a economía circular ou a eólica. Destacou tamén a futura Lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia como garante do impacto positivo destes proxectos na sociedade.





