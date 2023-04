Galicia avanza na creación da Axenda da Economía Azul coa identificación de retos e propostas xunto aos profesionais de once sectores de produción

Creáronse grupos de traballo con empresas, administracións, universidades, fundacións e organizacións relacionadas con once sectores que abordaron os eidos social, económico e ambiental

A Axenda pretende ser un documento estratéxico para aproveitar as oportunidades e as vantaxes competitivas que as actividades vencelladas co mar poden aportar ao conxunto da economía

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2023

A Axenda da Economía Azul Sustentable de Galicia, impulsada pola Xunta, acaba de concluír a súa primeira fase de diagnóstico tras dúas semanas de reunións cos profesionais que conforman os grupos de traballo relacionados cos sectores azuis da economía galega. Neste sentido, os profesionais pertencen a diferentes empresas, universidades, administracións públicas, fundacións e organizacións e contribuíron á identificación de retos e propostas de accións para xestionar os desafíos que eles mesmos definiron.

O obxectivo deste labor conxunto é colaborar para incrementar a saúde e o benestar dos cidadáns e das empresas, así como o emprego de calidade aproveitando as oportunidades económicas que propicie o desenvolvemento tecnolóxico no eido da economía azul.

Neste sentido, os grupos de traballo analizaron os ámbitos social, económico e ambiental de once sectores como son o da pesca e marisqueo; a acuicultura; a industria transformadora; a biotecnoloxía; as enerxías; o ámbito portuario e loxístico; o naval; o turismo e patrimonio; a I+D+i; o talento e o emprego; e a vixilancia, seguridade marítima e contaminación mariña.

Os equipos participaron en dinámicas baseadas na posta en común de ideas, o que permitirá deseñar un conxunto de actuacións que favorezan un avance económico sustentable en Galicia e propicien unha transición xusta. Con este fin, preténdese facer fronte aos importantes desafíos ambientais e contribuír a alcanzar os obxectivos determinados pola Comisión Europea para a economía azul: neutralidade climática e contaminación cero, descarbonización do transporte marítimo, a actividade pesqueira e marisqueira, e a consecución de portos máis ecolóxicos

A Xunta continúa así o traballo iniciado hai meses para elaborar a súa propia Axenda da Economía Azul Sustentable de Galicia, un documento estratéxico que pretende aproveitar as oportunidades e as vantaxes competitivas que as actividades vencelladas co mar poden aportar ao conxunto da economía. Esta planificación está orientada a aqueles sectores que poidan reportar maiores oportunidades á comunidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando