Galicia avanza cara unha estratexia preditiva na saúde pública co uso de Intelixencia Artificial e Big Data

A directora xeral de Saúde Publica subliña que a estratexia da Consellería de Sanidade pasará dun modelo de rexistro e envío de información cara unha estratexia que actuará de xeito preditivo, adiantándose na detección de factores de risco de diferentes enfermidades e optimizando os servizos de vixilancia epidemiolóxica

A Plataforma Sanidade Mediaverso, que estará operativa a finais de ano, agrupará contidos dixitais multitecnolóxicos relacionados coa promoción estilos de vida saudable

Os aplicativos VIXIA, SEMAGA, HERME–MÓBIL, ou os trocos introducidos nos modelos de citación á vacinación e as invitación dixitais para participar nos programas de cribados son algún dos avances tecnolóxicos introducidos nos últimos anos por Saúde Pública



Santiago de Compostela, 15 de xuño de 2023

A directora xeral de Saúde Publica, Carmen Durán Parrondo, remarcou esta tarde no Parlamento de Galicia, o papel protagonista que están a ter a Intelixencia Artificial e o Big Data na Estratexia de dixitalización da Saúde Publica en Galicia.

Durante a súa comparecencia na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego, a directora xeral explicou algunhas das liñas de traballo nas que xa está a avanzar o departamento que dirixe, e nas que o emprego das novas tecnoloxías terán un papel moi relevante.

Neste senso, apuntou que no eido da Intelixencia Artificial estanse a incorporar técnicas de maching learning e deep learning co ánimo de optimizar os diagnósticos dos cribados de cancro de mamá e colon.

Do mesmo xeito, tamén avanzou que xa se iniciaron dous proxectos vencellados aos cribados dos cancro de pulmón e de próstata, nos que, por medio do emprego de algoritmos, se procurará estratificar o risco que posúen os pacientes, para poder priorizar a realización de cribados mediante a información que se desprende destes datos.

“O noso obxectivo coa dixitalización non é simplemente dispor dun rexistro ou un sistema de información, senón ir un paso máis alá”, destacando que a Xunta pretende avanzar dun modelo que ademais de contar o que xa ocorreu “tamén advirta que é o que vai acontecer”.

Pola súa banda, abundou Durán, a Consellería de Sanidade empregará o Big Data nunha nova liña de traballo que pretende “establecer patróns que axuden tanto á vixilancia epidemiolóxica, como á identificación de factores que predispoñan a padecer unha enfermidade”.

Ademais, a incorporación da tecnoloxía aos cribados posibilitou a implantación efectiva do cribado poboacional oportunista para a hepatite C, engadindo, de xeito automático, a solicitude da seroloxía deste virus nas analíticas de rutina feitas na poboación diana, o que facilita a súa petición. Así, nos primeiros cinco meses da posta en marcha deste cribado, fomos capaces de realizar 23.700 probas de hepatite C, obtendo un total de 27 positivos.

A directora xeral de Saúde Pública explicou polo miúdo o conxunto programas e proxectos que artellou nos últimos tres anos o seu departamento, no eido da transformación dixital sanitaria.

Sobre este particular, remarcou que a finais deste ano estará rematada a Plataforma Sanidade Mediaverso. Un proxecto de contidos dixitais multitecnolóxicos que, inserido nos programas Obesidade Zero e Inspira Saúde, agrupará contidos relacionados cos estilos de vida saudable.

A plataforma incorporará planificacións para levar a cabo unha alimentación equilibrada ou xogos de realidade aumentada que promoveran o exercicio físico entre nenos e maiores. Entre estes últimos, destaca un aplicativo que permitirá trasladar os pasos diarios de cada usuario ás etapas do Camiño de Santiago –achegando información sobre os destinos que vaia acadando–; e tamén unha aplicación a través de lentes de realidade virtual, nas que as persoas maiores aprenderán a desenvolver un programa de actividade física multicompoñente, para a prevención da fraxilidade.

Así mesmo, Sanidade Metaverso completarase con contidos vencellados a hixiene do sono, o benestar emocional ou prevención de condutas adictivas entre a poboación moza.

Carmen Durán salientou que Galicia segue a avanzar dun xeito moi considerable na incorporación das tecnoloxías no eido sanitario. Así, puxo en valor a importancia que tiveron os cambios introducidos nas citacións de vacinación contra a covid–19. Un ámbito no que a sanidade pública galega pasou da citación pasiva a activa, e no que o emprego de Códigos QR facilitou o traballo do persoal de enfermería, así como as tarefas organizativas.

Do mesmo xeito, Saúde Pública valeuse das novas tecnoloxías para trocar o modelo de invitación aos cribados poboacionais dos cribados de cérvix e colon. Realizando na actualidade envíos dixitais a cadansúa poboación diana, e tendo previsto estender este modelo de invitación ao cribado do cancro de mamá, o vindeiro mes de setembro.

A Plataforma de Vixilancia Epidemiolóxica VIXIA (que agrupa a información relevante en canto a vixilancia dos servizos de microbioloxía clínica, medicina preventiva, centros socio–sanitarios e xefaturas territoriais); os sistemas de inspección de Saúde Pública, no que Galicia segue sendo pioneira, como o SEMAGA (sobre o control oficial en matadoiros), ou o HERME–MÓBIL (a ferramenta de inspección do sector alimentario e da sanidade ambiental), son outros dos avances que puxo de relevo Carmen Durán durante a súa comparecencia no Pazo do Hórreo.

Por último, destacou o desenvolvemento do Observatorio de Saúde Pública de Galicia, no que se realiza un investimento de máis de 700.000 euros, e que avala a aposta decidida de la Xunta de Galicia pola dixitalización, a comunicación coa cidadanía e a transparencia e que estará dispoñible a finais deste mesmo ano.

Así, o Observatorio é un instrumento que mediante información en Open Data, permite xerar, analizar, reunir, organizar e comunicar información relevante e de calidade no ámbito da saúde pública galega, co obxectivo de proporcionar información baseada na evidencia científica, e poñela ao dispor dos profesionais da saúde, investigadores, así como da sociedade en xeral.





