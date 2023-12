Galicia asumirá en 2024 a coordinación da España Verde, a marca turística do norte peninsular

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participa en Vitoria–Gasteiz na reunión co Asturias, Cantabria e Euskadi na que se fixo este anuncio e se fixo balance do ano

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2023

O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participou hoxe na reunión celebrada en Vitoria–Gasteiz entre as distintas comunidades que forman parte da España Verde, a marca turística á que pertence Galicia xunto ás comunidades de Asturias, Cantabria e Euskadi. No encontro anunciouse que en 2024 a Comunidade galega asumirá a coordinación da marca nun acto que se celebrará no transcurso da Feira Internacional de Turismo (Fitur) en xaneiro.

Xosé Merelles salientou a importancia de asumir esta coordinación para fortalecer a marca turística e tamén cada un dos destinos que forman parte dela. Neste sentido, puxo en valor o traballo conxunto levado a cabo polas comunidades da España Verde “que fan máis fortes os seus atractivos turísticos de xeito conxunto sobre todo no mercado internacional, axudando tamén a impulsar cada un dos destinos de xeito individual para estes mercados”, indicou.

No acto abordáronse algúns dos proxectos máis inmediatos como o proxecto do Corredor de Ecoturismo da España Verde, financiado con fondos Next Generation no que participan todas as comunidades. Será o maior corredor de ecoturismo de Europa e suporá unha importante oportunidade para que todas as Comunidades avancen nun modelo turístico sustentable desde o punto de vista social e ambiental con experiencias en espazos naturais e con servizos novidosos.

Na reunión celebrada hoxe, na que o País Vasco pechaba o seu ano como comunidade coordinadora, tamén se fixo balance doutras accións de promoción deste ano como as distintas viaxes de familiarización nas que o Camiño de Santiago, a enogastronomía, as cidades e o patrimonio natural e cultural centraron o protagonismo. Trátase de experiencias que permitiron que máis de 60 profesionais da industria turística coñeceran de preto os destinos e productos turísticos de cada territorio promovendo a singularidade e diversidade da España Verde.

Tamén se fixo balance da acción Norte Diem en Frankfurt, unha innovadora experiencia artístico–gastronómica que fusionou medios audiovisuais, gastronomía e paisaxes.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando