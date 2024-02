Galicia aposta por un Plan Estratéxico Galego de cara á nova Política Agraria Común no Comité Europeo das Rexións

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou hoxe na comisión NAT do Comité Europeo das Rexións

Bruxelas, 5 de febreiro de 2024

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou hoxe na reunión da comisión

de Recursos Naturais (NAT) do Comité Europeo das Rexións (CdR), onde, entre outras cuestións, se abordou o debate arredor dun ditame sobre o futuro da Política Agrícola Común (PAC).

O ditame constituirá a resposta do CdR ao diálogo estratéxico iniciado este mes no marco comunitario ante a previsión de que a Comisión Europea adopte en 2025 a súa proposta lexislativa sobre a PAC posterior a 2027. A este respecto, as autoridades rexionais e locais reivindican que se reforce o seu papel na xestión e aplicación dos planes estratéxicos da PAC, actualmente ideados con carácter nacional.

En liña coa posición do CdR, nas súas achegas ao documento de traballo a Xunta avoga por un enfoque máis descentralizado, no que as rexións poidan elaborar a súa propia estratexia e destinar os fondos ás actuacións máis adaptadas ás características dos seus territorios e sectores agrarios. Así mesmo, aludindo ao proceso de reestruturación do sector agrario que está tendo lugar en Galicia e noutras rexións europeas, o Goberno galego propuxo que as axudas directas se concentren exclusivamente nas explotacións profesionais.

Nesta última reunión da NAT tamén tivo lugar a aprobación de dous ditames, un sobre novas tecnoloxías xenómicas e outro sobre saúde mental, así como dous debates sobre como abordar a escaseza de medicamentos e a adopción dun Pacto Azul Europeo. Ademais, presentouse un estudo relativo ás características da participación electoral nas zonas rurais con miras ás eleccións europeas deste ano.

No actual mandato 2020– 2025 do Comité Europeo das Rexións, Galicia participa na Comisión de Recursos Naturais (NAT) e na Comisión de Cidadanía, Gobernanza e Asuntos Institucionais e Exteriores (CIVEX). A primeira elabora ditames en áreas como as políticas comúns de agricultura e pesca, o turismo ou a saúde pública.





