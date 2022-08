Galicia aposta pola cogobernanza co sector na xestión marítimo-pesqueira para manter a súa posición de referente a nivel europeo

A comunidade defende a cooperación entre as distintas partes interesadas para unha óptima xestión e ordenación da actividade e facer fronte a retos como a revisión da Política Pesqueira Común e o desenvolvemento da economía azul

A conselleira do Mar salienta a importancia de basear todas as decisións en datos e argumentos sólidos e lamenta episodios como a pretensión de Bruxelas de vetar a pesca de fondo en determinadas zonas ou os ataques inxustificados de organizacións ecoloxistas contra a frota galega en alta mar

Rosa Quintana lembra que o Consello Galego de Pesca aposta por unha PPC máis social e de futuro, que impulse a remuda xeracional no sector mediante a mellora das condicións de vida a bordo e o contacto con terra coa construción de buques máis modernos

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, salientou hoxe a aposta de Galicia pola cogobernanza co sector como unha das chaves para superar os retos aos que se enfronta o complexo mar–industria e manter a súa posición de referente europeo, entre eles a revisión da Política Pesqueira Común (PPC) e o desenvolvemento da economía azul. Fíxoo durante a súa participación nos Cursos da Granda sobre Gobernanza da política pesqueira e desenvolvemento da economía azul.

A titular de Mar salientou que Galicia é a principal rexión pesqueira española e europea e que o seu modelo de xestión se basea na cooperación entre todas as partes interesadas apostando sempre pola participación, a flexibilidade e o diálogo na toma de decisións. Ese xeito de traballar, engadiu, materialízase no contacto constante co Consello Galego de Pesca, no que están representados todos os elos da cadea mar–industria para unha óptima xestión e ordenación da actividade marítimo–pesqueira.

Nesta liña, a representante do Executivo galego defendeu a necesidade de que todas as medidas de xestión que se adopten estean baseadas en datos e argumentos sólidos para evitar prexuízos innecesarios ao sector. Neste eido lembrou episodios negativos como a pretensión de Bruxelas de vetar a pesca de fondo en preto dun cento de áreas en augas europeas –sen ditames biolóxicos nin socioeconómicos que a sustenten– ou os ataques inxustificados que sofre a frota pesqueira galega en alta mar por parte de organizacións ecoloxistas malia faenar de xeito totalmente legal.

Rosa Quintana lembrou que Galicia realizou distintas xestións da man do Consello Galego de Pesca para facer fronte a estes e outros retos inmediatos do sector marítimo–pesqueiro, como a revisión da PPC. Neste sentido, este órgano emitiu un ditame –que xa foi trasladado a outras rexións pesqueiras europeas e aos parlamentarios galegos nas distintas cámaras de representantes– que recolle as prioridades e necesidades da comunidade ante a posible reforma da política pesqueira comunitaria entre as que destaca unha política máis social e de futuro que aposte pola remuda xeracional no sector.

Para lograr este obxectivo, salientou a conselleira, é fundamental mellorar as condicións de vida a bordo e o contacto con terra mediante a construción de buques máis modernos –tendo en conta que maiores dimensións non teñen por que implicar maior capacidade de pesca– e adecuar a formación ás necesidades da frota. A esta demanda engádense outras como un comercio mundial pesqueiro xusto, unha pesca compatible coa conservación da biodiversidade, a adaptación ao cambio climático ou a cogobernanza global.

A titular de Mar subliñou o desenvolvemento da economía azul como outro dos grandes retos de Galicia ao tempo que puxo en valor o traballo realizado pola comunidade neste eido. Neste sentido, fixo fincapé en que a comunidade está a deseñar a Estratexia Galega da Economía Azul co obxectivo de cubrir os sectores directamente vencellados co medio mariño e costeiro –como a pesca, a acuicultura e o transporte marítimo– e outros máis emerxentes e innovadores como o portuario, o naval ou o turismo costeiro.

A representante da Xunta destacou que se trata de sectores con alto potencial de emprego e crecemento, polo que apostou por converter o reto da economía azul nunha oportunidade para o desenvolvemento da comunidade a medio e longo prazo. Nesta liña, puxo como exemplo de boas prácticas o Plan Blue Growth da Autoridade Portuaria de Vigo, que marca o camiño a seguir de Galicia no desenvolvemento da economía vencellada co mar.

A xornada enmárcase nos Cursos da Granda, unha institución dedicada a estreitar lazos entre empresarios, historiadores, economistas, científicos e todo tipo de profesionais que traballan a favor do futuro de Asturias. Desde 1978 ofrece cursos gratuítos sobre distintos temas de interese para o conxunto da cidadanía. A cita de hoxe está dirixida por Alberto López–Asenjo, ao que a conselleira agradeceu a súa preocupación e traballo constante a prol do sector marítimo–pesqueiro, e é a primeira ocasión na que os Cursos da Granda abordan a temática pesqueira nos seus máis de 30 anos de historia.





