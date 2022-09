Galicia apoia a convocatoria dunha convención para revisar os tratados da Unión Europea

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, acudiu como representante de Galicia á reunión da Comisión de Cidadanía, Gobernanza e Asuntos Institucionais (CIVEX)

O Comité Europeo das Rexións avoga por que a revisión dos tratados da UE conduza a unha maior participación dos niveis rexional e local no proceso de toma de decisións da UE para lograr unha Unión Europea máis democrática e máis próxima aos seus cidadáns

O director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participou hoxe na xuntanza da Comisión de Cidadanía, Gobernanza e Asuntos Institucionais (CIVEX) do Comité Europeo das Rexións (CdR), onde apoiou a convocatoria dunha convención para revisar os tratados da Unión Europea. Esta convención habería de reunir as institucións comunitarias e os gobernos e parlamentos nacionais, co obxectivo de realizar unha reforma institucional que introduza procesos de toma de decisións rápidos e eficientes, capaces de involucrar a todos os actores.

A iniciativa enmárcase nas recomendacións derivadas da Conferencia sobre o Futuro de Europa (COFE), o proceso de consulta cidadá desenvolvido entre maio de 2021 e o mesmo mes deste ano. Cómpre sinalar que a propia presidenta da Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, apoiou a convocatoria desta Convención no discurso sobre o estado da Unión celebrado este mesmo mes. Nesta liña, o CdR avoga por que a futura Convención conte coa plena participación dos seus membros para representar as voces dos máis dun millón de políticos electos a nivel rexional e local en Europa, e para reforzar tamén as dimensións locais e rexionais das políticas da UE.

“As administracións rexionais temos un gran coñecemento sobre o terreo das oportunidades, e tamén das dificultades, que representan as políticas europeas”, destacou Jesús Gamallo. “É por iso que o noso órgano de representación na UE, o Comité Europeo das Rexións, reivindica unha participación máis directa nos traballos da Comisión Europea, do Parlamento Europeo e do Consello da Unión Europea, e para iso, é necesaria unha reforma dos tratados que debe abordarse nunha convención similar á convocada hai 20 anos”, engadiu.

Entre o resto de resultados da COFE, os membros de CIVEX destacaron as 38 medidas que o CdR conseguiu que se recollesen nas conclusións deste proceso. Entre elas, o establecemento dun mecanismo permanente e local de diálogo coa cidadanía, apoiado polos entes locais e rexionais, que garanta unha comunicación bidireccional e unha interacción significativa entre a poboación e as institucións da UE, o que levaría a unha mellor comprensión do impacto local e rexional das políticas europeas .

Por outra banda, a Comisión CIVEX aprobou un borrador de ditame en favor de simplificar o acceso ao estatuto de residente de longa duración para as persoas nacionais de terceiros países que gozan dun permiso de estancia e traballo indefinido, de forma que gocen de dereitos similares á cidadanía europea. O ditame destaca a necesaria cooperación entre Estado e gobernos subestatais no ámbito migratorio.

A maiores, debateuse sobre un ditame referido ao papel das rexións e municipios europeos na reconstrución e desenvolvemento a longo prazo de Ucraína. O ditame destaca o irmandamento entre cidades e rexións ucraínas e europeas como un elemento clave dentro da recentemente constituída Plataforma Internacional de Reconstrución de Ucraína, na que a UE desempeña un papel determinante.

O Comité Europeo das Rexións representa os entes locais e rexionais da Unión Europea, e asesora sobre aquelas políticas e lexislacións que teñen un impacto directo sobre eles. Galicia conta cun membro titular e un suplente nesta asemblea política composta por 329 membros e os seus respectivos suplentes. No actual mandato 2020– 2025, Galicia participa na Comisión de Recursos Naturais (NAT) e na Comisión de Cidadanía, Gobernanza e Asuntos Institucionais e Exteriores (CIVEX). Esta última elabora ditames en materia de seguridade, liberdade, xustiza, política migratoria e cidadanía, polo que nestes momentos contribúe de maneira fundamental a un dos obxectivos políticos prioritarios da UE: reforzar a democracia europea.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando