Galicia amosará este martes á directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da Comisión Europea a importancia do seu sector do mar

Charlina Vitcheva manterá un encontro cos representantes dos distintos elos da cadea mar–industria no seo dun pleno do Consello Galego de Pesca convocado de xeito extraordinario

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2022 A conselleira do Mar, Rosa Quintana, acompañará o próximo martes á directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca (DG MARE) da Comisión Europea, Charlina Vitcheva, na súa visita a Galicia co obxectivo de coñecer a realidade do seu sector marítimo–pesqueiro e analizar cos representantes das distintas ramas de actividade tanto a súa situación como os retos aos que se enfrontan na actualidade.

A axenda en territorio galego da representante do Executivo comunitario inclúe un encontro cos responsables dos diferentes elos da cadea mar–industria de Galicia presentes no Consello Galego de Pesca. Esta xuntanza celebrarase en Vigo no marco dun pleno extraordinario que foi convocado a petición da propia responsable da Comisión Europea. Nela participarán tanto a directora xeral de Asuntos Marítimos e Pesca como distintos representantes da Consellería do Mar, do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación así como os integrantes deste órgano de representación do sector marítimo–pesqueiro da comunidade.

Esta nova reunión dará continuidade á que mantiveron Rosa Quintana e Charlina Vitcheva en Bruxelas a finais do ano pasado para analizar as propostas que había daquela sobre a mesa co obxectivo de eliminar as bonificacións aos combustibles da frota pesqueira así como presentarlle os informes elaborados por Galicia coa finalidade de mostrar o impacto que esa medida tería no sector do mar de Galicia.

Posteriormente, en abril deste ano a secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, Silvia Cortiñas, mantivo tamén en Bruxelas distintos encontros con representantes da DG MARE e doutras direccións xerais da Comisión Europea co obxectivo de abordar a proposta do Executivo comunitario de prohibir a pesca de fondo en determinadas zonas de augas europeas.

Nesas xuntanzas entregoulles o estudo elaborado pola comunidade sobre as consecuencias que a súa aplicación tería na frota de artes menores así como o dano que causaría ás frotas de litoral e de altura. Ao mesmo tempo, defendeu que todas as artes son respectuosas co medio ambiente se se empregan ben e apelou á necesidade de ter en conta os aspectos socioeconómicos á hora de tomar calquera decisión.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





