Galicia acada por primeira vez o 30% de turismo internacional nos seis primeiros meses do ano

A Comunidade galega superou nun 12% e 9%, respectivamente o número de viaxeiros aloxados e o número de noites do pasado ano

O 70% das noites hoteleiras corresponden ao turismo nacional e o restante corresponde ao turismo internacional que presenta un forte incremento e acada un máximo da serie histórica dos primeiros seis meses do ano



Nos primeiros seis meses deste ano, Galicia rexistrou 2.040.435 viaxeiros aloxados e 3,6 millóns de noites no conxunto dos establecementos de aloxamento, segundo os datos de ocupación do INE ? hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings, turismo rural e albergues–, c

ifras que superan nun 12% e 9% respectivamente, os niveis do pasado ano.

O 70% das noites hoteleiras corresponden ao turismo de ámbito nacional, segmento no que ten un maior peso o receptor –españois que proceden doutras comunidades autónomas que representan o 44% do total. O mercado interno, dos residentes en Galicia, absorbe o 26%.

O 30% restante corresponde ao turismo internacional que presenta un forte incremento e acada en 2023 un máximo da serie histórica dos primeiros seis meses do ano tanto en volume –con preto de 1,1 millóns de noites– como en peso –co 30% do total da demanda.

Co 47% das noites hoteleiras a provincia de A Coruña lidera o mercado turístico hoteleiro nestes primeiros seis meses do ano. Seguen a continuación: Pontevedra, co 31%; Lugo co 13%; e Ourense co 8% do total. Mantense a concentración da demanda nas provincias do litoral atlántico, xa que o 79% das noites localízanse en A Coruña e Pontevedra.





