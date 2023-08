Galicia acada a cifra de paro máis baixa de toda a serie histórica por cuarto mes consecutivo

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, sinalou hoxe a boa evolución do mercado laboral destacando que a cifra de 127.445 persoas desempregadas é a mellor desde hai 27 anos (1996)

Rivo lembrou que estes datos, unidos aos publicados pola EPA a semana pasada, confirman que en Galicia hai menos paro e estase a crear emprego cunha taxa de paro galega que é inferior á do Estado

O paro caeu e as afiliacións creceron tanto na evolución anual como mensual

Con respecto ao mes pasado, Galicia é a terceira comunidade na que máis descende o paro e na que máis aumentan as afiliacións en termos absolutos

A situación dos colectivos con máis dificultades para atopar un traballo mellora e, así, o número de menores de 30 anos e de mulleres sen emprego é o menor desde que hai rexistros (2005)

A titular de Promoción do Emprego apuntou que a Xunta reforzará as políticas activas de emprego dirixidas aos colectivos máis vulnerables e, neste senso, avanzou que o Consello da Xunta aprobará mañá unha nova convocatoria para impulsar a contratación dos máis novos



Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, confirmou a boa evolución do mercado laboral de Galicia tras coñecer os datos de paro rexistrado e afiliacións á Seguridade Social publicados hoxe. Destacou que estes datos, unidos aos coñecidos a semana pasada da Enquisa de Poboación Activa (EPA), constatan que en Galicia descende o paro e estase a crear emprego. De feito, a EPA reflectiu que a taxa de paro en Galicia caeu por debaixo dos 10 puntos –9,6– e que continúa a ser máis baixa que a do Estado –11,6–.

No mes de xullo, a comunidade autónoma acadou o número de paro máis baixo de toda a serie histórica por cuarto mes consecutivo con 127.445 persoas sen emprego, a mellor cifra desde hai 27 anos. “Continuamos con cifras récord e o paro segue a decrecer e as afiliacións crecen na evolución anual e mensual”, apuntou Rivo. De feito, Galicia é a terceira comunidade na que máis descendeu o paro e na que máis medraron as afiliacións en termos absolutos no último mes.

Con respecto á evolución anual, o desemprego caeu nun –8,87% (–12.405 persoas), unha baixada superior á do Estado (–7,14%) con 1,73 puntos de diferencia, descendendo nas catro provincias, nas sete grandes cidades e en todos os sectores económicos. Liderou o descenso o primario (–15,56%), seguido da industria (–12,10%), da construción (–10,91%) e dos servizos (–9%). Por colectivos prioritarios, as cifras de parados menores de 30 anos e de mulleres son as menores da serie histórica (2005). Ademais, desde xullo de 2008 non se rexistraba un número tan baixo de persoas paradas de longa duración nun mes de xullo.

O número de cotizacións continúa a superar a barreira do millón (1.078.128), situándose a un nivel superior ao de hai 14 anos.

No referido á comparativa co mes de xuño, o paro descendeu nas catro provincias, no colectivo de mulleres, no de parados de longa duración e entre os menores de 30 anos, así como en todos os sectores económicos. A baixada rexistrada en Galicia (–1,22%) no paro foi superior á do Estado (–0,41%), e as afiliacións creceron máis na comunidade galega (+1,02%) que na media estatal (+0,11%)

En palabras de Rivo, o Goberno galego seguirá a reforzar as políticas activas de emprego para continuar a mellorar estes datos e, para iso, apuntou que seguirán sendo colectivos prioritarios na Xunta as persoas con máis dificultades para atopar un posto de traballo, como son as mozas e mozos. Neste senso, lembrou que a taxa de desemprego xuvenil, segundo os últimos datos da EPA, é de 18 puntos en Galicia, fronte aos 20,1 de España.

Os menores de 30 anos –lembrou– contan con programas de fomento de emprego xuvenil específicos para eles, que están dotados con 27 millóns de euros para impulsar a formación e o traballo de preto de 1.900 persoas novas. Nestes programas enmárcanse as axudas que se aprobarán mañá no Consello da Xunta: unha iniciativa que conta con 7,5 millóns de euros de orzamento para favorecer a contratación en empresas de menores de 30 anos con incentivos de ata preto de 20.000 euros por persoa moza.

“O reto é que se siga creando emprego xuvenil en Galicia e que a nosa mocidade, o novo talento galego, poida acceder ao noso mercado laboral nas mellores condicións”, resaltou Rivo, ao tempo que explicou que “o traballo aporta autonomía, benestar e independencia e se queremos que as novas xeracións sexan donas do seu destino debemos tratar de ofrecerlles un emprego de calidade e digno, o compromiso da Xunta de Galicia en materia de emprego”.





