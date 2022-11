Os galegos e galegas de 16 a 34 anos superan a media esta-tal no uso de internet e do comercio electrónico

Cómpre destacar o crecemento no acceso á rede das persoas de entre 64 e 74 anos, que supera o 70 %, e crece o dobre que a media estatal no último ano

Galicia ocupa a sétima posición na concertación de citas sanitarias por inter–net e supera en dous puntos a media estatal no emprego da banca online

Crece o uso das canles dixitais coa Administración, que empregaron o 83,8 % dos internautas galegos e galegas no último ano.

O 33,7 % de galegos e galegas xa utilizan dispositivos ou servizos de domóti–ca do fogar, principalmente altofalantes e alarmas ou dispositivos de seguri–dade

Normal 0 21 false false false GL AR–SA

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2022

A totalidade dos galegos de 16 a 34 anos empregan Internet e superan a media estatal no uso habitual da rede e nas compras online. O incremento máis significativo no último ano rexistrouse no colectivo de persoas con máis dificultades de acceso a tecnoloxía. Os usuarios e usuarias de internet de entre 65 aos 74 anos acadaron o 70,5 % en Galicia, tras subir nos últimos 12 meses un 8,5 %, o dobre que a media estatal (+4,2 %).

O 98,3 % dos nenos e nenas galegos de 10 a 15 anos empregan o ordenador e sitúase á cabeza no uso deste equipamento TIC no ranking por Comunidades Autónomas, 5,2 puntos por riba da media estatal. O 95,6 % destes nenos e nenas usaron internet nos últimos 3 meses, tamén por riba da media estatal. Son parte dos datos publicados hoxe polo INE sobre o equipamento e uso das TIC nos fogares en 2022, que constata os bos resultados dos indicadores de uso das TIC entre os máis novos.

Son datos da Enquisa e uso TIC nos fogares 2022 do INE, analizados polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), dependente da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

En canto ás as compras a través da Rede, un 50,5 % da poboación galega adquiriu algún produto ou servizo a través de Internet nos últimos tres meses pero no tramo de idade dos 16 aos 34 anos supérase á media do estado en máis de 5 puntos porcentuais xa que o 68,8 % de galegos e galegas de 16 a 24 mercaron por internet nos últimos tres meses, e o 78,3 % dos 25 aos 34 anos.

As actividades máis realizadas nos tres últimos meses están relacionadas coa comunicación, realizadas polo 90,8 % da poboación galega de 16 a 74 años; recibir ou enviar correos electrónicos (77,5 %) ou ler noticias, xornais ou revistas de actualidade online (76,0 %).

Respecto á saúde, cabe destacar a elevada porcentaxe de uso de servizos online como concertar unha cita cun médico a través dunha páxina web ou dunha app de móbil, que acada unha porcentaxe de 55,3 %, ocupando a sétima posición no ranking por CC.AA. Galicia ocupa esa mesma posición no Acceso a arquivos persoais de saúde (38,7 %)

Cabe salientar especialmente que o 71,9 % dos galegos e galegas utilizan a banca por Internet (incluída a banca móbil), superando a media estatal (69,6 %) en 2,3 puntos e ocupando novamente a sétima posición no ranking por CC.AA.

O 83,8 % dos internautas de 16 a 74 empregaron algunha páxina web ou apps das Administracións Públicas nos 12 últimos meses por motivos particulares. Isto supón un incremento de 18,5 % puntos respecto a 2021, fronte ao 15,5 % da media estatal.

Entre os trámites máis frecuentes, o 68,9 % descargou algún formulario oficial, superando a media estatal (67 %). Un 24,5 % accedeu a información de bases de datos ou rexistros públicos (rex. catastrais, de empresas…), sendo a terceira Comunidade Autónoma que máis xestiona por Internet estas consultas.

No que se refire á Internet das Cousas, do total de internautas galegos de 16 a 74 anos, o 33,7 % utilizaron dispositivos ou servizos de domótica no fogar. En concreto, o 21 % empregou asistentes virtuais en forma de altofalante intelixente ou de App (como Alexa, Google Home, Siri, Cortana,...); o 15,2 % electrodomésticos conectados, o 11,2 % sistemas para a administración de enerxía para o fogar (luces, enchufes, termóstatos,...) e o 6,7 % sistemas de alarma/seguridade do fogar (fechaduras, cámaras, detectores de fumes,...).





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando