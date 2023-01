Gaiástech acolle o mes do deseño cun ciclo de formación sobre fotografía en redes e creación de contidos dixitais

Constará de cinco sesións en liña que se desenvolverán todos os mércores entre o 1 de febreiro e o 1 de marzo



Os obradoiros sobre deseño e creatividade están dirixidos a persoas emprendedoras e creadoras de contidos



As inscricións son de balde e o prazo para participar está xa aberto



Trátase da sétima edición do programa #MesD, impulsado polo GaiásTech

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2023

O centro GaiásTech acollerá en febreiro un ciclo de cinco accións formativas sobre fotografía profesional para redes sociais, creación de infografías ou deseño de páxinas web, enmarcado no programa #MesD.

O #MesDDeseño é unha iniciativa do Centro GaiásTech da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que se desenvolverá durante todos os mércores de febreiro e o primeiro de marzo cunha serie de actividades para todas as persoas interesadas en mellorar as súas habilidades en deseño e creatividade, especialmente emprendedoras e creadoras de contidos. A inscrición é gratuíta e aberta para todo o mundo.

Durante o #MesDDeseño, abordaranse temas como a fotografía profesional para Instagram, o deseño de vídeos profesionais para Instagram e TikTok, a creación de presentacións e infografías en liña con Xenial.ly, o deseño dunha páxina web desde cero con Wordpress.com e a creatividade para redes sociais con Canva.com.

Todos os talleres, de dúas horas de duración, comezarán ás 17:00

h e poderanse seguir en liña. Serán impartidos por Alberto Mandado, consultor especializado en deseño e comunicación con máis de dez anos de experiencia no campo. Toda a información sobre os cursos está dispoñible na páxina web do centro gaiastech

Fotografía profesional para Instagram

", levarase a cabo o 1 de febreiro e terá como obxectivo axudar a crear fotografías de produto para tendas en liña.

A segunda actividade, que se desenvolverá o 8 de febreiro, leva por título "

Vídeos profesionais para Instagram e TikTok

" e ten como obxectivo ensinar a gravar e editar vídeos de maneira profesional para negocios ou proxectos utilizando un teléfono móbil.

A actividade do mércores 15 de febreiro no marco do #MesDDeseño será "

Presentacións e infografías en liña con Genial.ly

". O obxectivo desta sesión é aprender a crear presentacións e infografías atractivas e profesionais en liña utilizando a ferramenta Genial.ly.

Deseña a túa páxina web desde cero con Wordpress.com

", ofrecerá un programa completo para aprender a crear unha páxina web desde cero utilizando a plataforma Wordpress.com.

Creatividade para redes sociais con Canva.com

", que se levará a cabo o 1 de marzo, ten como obxectivo deseñar un estilo identificativo do negocio para redes sociais. A través da sesión axudarase a buscar inspiración para as creacións, seleccionarase o modelo adecuado para cada proxecto, elixiranse as cores e as tipografías apropiadas e ensinarase como exportar o proxecto para a súa publicación. Tamén se discutirá como programar e publicar en redes sociais.

O GaiásTech é unha iniciativa da Xunta de Galicia para lograr a transformación dixital do tecido produtivo e xerar produtos, solucións e servizos cunha pegada tecnolóxica, que proporcionen maior valor, innovación e competitividade nun ámbito global. Así, a través de distintos servizos e actividades, o GaiásTech amósalles ás empresas a importancia de impulsar o talento dixital dentro destas, para desenvolver unha nova organización do traballo e unha cultura dixital na que o persoal e a clientela se sintan cómodos ante a incorporación das tecnoloxías.





