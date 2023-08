Gabriel Alén salienta as políticas de conciliación da Xunta na provincia de Ourense

O delegado territorial destacou que as Casas Niño son recursos gratuítos para as familias que se impulsan nos concellos máis pequenos –con menos de 5.000 habitantes– para contribuír a facilitar a conciliación da vida laboral e familiar e, ademais, dinamizar a economía local para intentar fixar poboación nova no rural

Na provincia de Ourense hai un total de 46 casas niño, sendo as de Verea e Pontedeva as de máis recente creación, e na nova convocatoria está previsto a apertura doutra en Xunqueira de Espadanedo, e as de Chandrexa de Queixa, Monterrei, Laza e Lobios, o que supón máis do 50% das existentes en Galicia

Gabriel Alén subliñou que Galicia segue reforzando aqueles servizos de conciliación por toda Galicia que lograron situar á nosa Comunidade como unha referencia durante os últimos anos



Ourense, 31 de agosto de 2023

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, desprazouse esta mañá ao concello de Xunqueira de Espadanedo para visitar a casa niño ‘A Raíz’ e supervisar o estado das obras da casa niño ‘A Pequena Xesta’, que están a piques de rematar.

Acompañado do alcalde, Carlos Gómez, Gabriel Alén sinalou que as Casas Niño son recursos gratuítos para as familias que se impulsan nos concellos máis pequenos –con menos de 5.000 habitantes– para contribuír a facilitar a conciliación da vida laboral e familiar e, ademais, dinamizar a economía local para intentar fixar poboación nova no rural.

O delegado territorial destacou que o formato de casas niño “é unha gran solución para territorios rurais e con pouca poboación que, polas súas características, non teñen suficiente demanda para dispor dunha escola infantil, pero si poden ofrecer deste xeito un servizo fundamental para formar e atender os cativos nos seus primeiros anos de vida, favorecendo ademais a súa interacción social e apertura ao mundo, e permitir ao mesmo tempo que traballen os seus pais e nais”.

Na provincia de Ourense hai un total de 46 casas niño, sendo as de Verea e Pontedeva as de máis recente creación, en 2022; e na nova convocatoria está previsto a apertura doutra en Xunqueira de Espadanedo, e as de Chandrexa de Queixa, Monterrei, Laza e Lobios, o que supón máis do 50% das existentes en Galicia, o que significa ? mantivo o delegado territorial– “unha mostra da inequívoca aposta da Xunta de Galicia por que nos municipios rurais existan os mesmos recursos que nas cidades, nomeadamente no ámbito da familia e a infancia”.

Gabriel Alén lembrou que a nova convocatoria de axudas para a creación doutras nove casas niño en concellos que non teñen escola infantil e que ofertarán no seu conxunto 40 novas prazas para nenos de 0 a 3 anos totalmente gratuítas para as familias. Con estes novos equipamentos, Galicia terá en funcionamento este mesmo ano 2023 un centenar de servizos de conciliación deste tipo e prestará atención a máis de 500 nenos.

A través desta orde de axudas, a Xunta destina 900.000 euros a poñer en marcha estes novos servizos. Desta cantidade, 150.000 euros diríxense a financiar as obras de acondicionamento dos locais que acollerán estes centros, cun máximo de 15.000 euros por cada un. Os 720.000 euros restantes sufragarán os gastos da actividade diaria, o que supón unha achega de 21.560 euros por cada casa niño.

Deste xeito, seguirase apostando por estes recursos que nacían no ano 2016 coa intención de fomentar a igualdade de oportunidades entre territorios e entre as familias que viven nunha cidade e as que viven no rural.

Por último, o delegado territorial subliñou que Galicia segue reforzando aqueles servizos de conciliación por toda Galicia que lograron situar á nosa Comunidade como unha referencia durante os últimos anos. Mostra disto é o Bono Coidado, que ofrece un apoio para a contratación dun servizo extraordinario de conciliación e que no pasado ano beneficiou a 5.000 familias; a Tarxeta Benvida, unha axuda directa para que as familias fagan fronte aos gastos polo nacemento dun bebé; ou da gratuidade de todas as escolas infantís para todos os fillos e independentemente da titularidade do centro.





