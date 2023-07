Gabriel Alén participa no acto de inauguración da rehabilitación do retablo de Santa Marta, na igrexa de San Salvador de Vilanova dos Infantes

Gabriel Alén destacou que nesta actuación a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades investiu preto de 14.000 euros

Trátase dun notable retablo renacentista manierista dedicado a Santa Marta, talla que se acha nun nicho rectangular e frontón recto partido coa parte central curva



As obras no retablo de Santa Marta consistiron na limpeza química con diferentes disolventes para retirar vellos vernices oxidados así como manchas que ocultaban as cores orixinais da policromía. Despois procedeuse á fixación da policromía coa aplicación de colas de orixe animal. A continuación traballouse na consolidación mediante a impregnación e inxección de resinas acrílicas para devolverlle a consistencia e dureza necesaria á madeira para que cumpra as súas funcións de estabilidade.

Tamén se levou a cabo a reintegración volumétrica con enxertos de madeira máis branda da orixinal para evitar tensións e devolveuse o volume primitivo á madeira que actúa como soporte. Tralo proceso de estucado con cola animal e sulfato cálcico procedeuse á reintegración cromática mediante a técnica da acuarela, restablecéndose a cor con raias para distinguir a capa pictórica da intervención. Finalmente déuselle unha protección final con vernices de orixe sintética para protexer o conxunto.

. Á súa destra San Juan Bautista portando o Cordeiro sobre un libro, xa a esquerda a Virxe María, co seu Fillo e Santa Ana. Ambas as tallas áchanse baixo arcos de medio punto sobre pilastras.

Este corpo baixo divídeno columnas de fuste estriado helicoidal de orde corintia. A rúa do corpo de remate ten tamén unha hornacina adintelada con columnas estriadas, co terzo inferior helicoidal, de orde composta, na que se acha un Cristo na cruz, e por remate un frontón recto. A elección das imaxes cultuales responden as devocións da familia fundadora, sendo especialmente significativa a de «Santa Ana Tripla», en relación coa esposa do fundador, e quizais por iso áchase vindo celebrando a súa festa cada 26 de xullo, con solemnidade de procesión. O seu culto desenvolveuse en relación co da Virxe María . Patroa de numerosos oficios, é avogada, ante todo, das nais de familia e, máis aínda, como intercesora da boa morte, presenza máis que xustificada para a súa presenza nesta capela funeraria.





