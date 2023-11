Gabriel Alén informa aos clubs de Ourense sobre o Bono Deporte de 120 euros para rapaces e rapazas federadas de 6 a 16 anos

O delegado territorial detallou que en total serán 120 euros por neno ou nena para a adquisición de material e equipamento deportivo ou a realización de actividades deportivas a través dun desconto do 80% de cada compra ata esgotar os 120 euros



O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participou esta mañá nunha xornada informativa dirixida a clubs deportivos da provincia de Ourense para explicar os pormenores do Bono Deporte do que poderán beneficiarse os rapaces e rapazas de 6 a 16 anos con licenza federada ou inscritos no programa Xogade.

Este gasto poderá realizarse en establecementos comerciais, entidades deportivas ou prestatarios de servizos deportivos radicados en Galicia que se adhiran ao Bono.

“O obxectivo desta xornada ? destacou Gabriel Alén– é divulgar esta nova medida entre as entidades e as familias, ante a previsión de que entre en vigor no mes de xaneiro”. Neste momento está aberto o proceso de selección da entidade colaboradora que participará na entrega e distribución das axudas; e o próximo mes aprobarase a orde para que os establecementos comerciais ou entidades prestadoras do servizo podan adherirse ao programa. A campaña do Bono Deporte contará cun orzamento global de 16,2 millóns de euros.

O delegado territorial enmarcou a medida no traballo que está a facer a Xunta a prol do deporte en Galicia, como motor de saúde e de benestar; “a finalidade é axudar ás familias a asumir os gastos dos nenos e nenas que practican deporte”, dixo. Nesta liña referiuse ao incremento de case un 30 % das licenzas federadas rexistrado en Galicia en 2022 con respecto ao ano anterior, como mostra da boa marcha da práctica deportiva.

O lanzamento do Bono Deporte enmárcase no compromiso da Xunta co deporte base e complementa outras medidas pioneiras en Galicia como o seguro gratuíto para participantes do programa Xogade, cun orzamento de 4,3 millóns ata 2024. Ademais, o orzamento récord de máis de 56 millóns de euros co que contará o deporte galego o vindeiro ano recolle 8 millóns de euros para apoiar o tecido asociativo e 17,5 millóns de euros para a creación e mellora de infraestruturas deportivas nas catro provincias galegas.

Na reunión desta mañá na Delegación Territorial tamén se informou dos diferentes programas da Secretaría Xeral para o Deporte co fin de apoiar ás entidades e aos deportistas galegos, como as ordes para mellorar infraestruturas, adquirir equipamento e realizar actividades; os convenios de patrocinio de probas ou eventos deportivos ou as axudas aos deportistas de alto nivel, entre outras.

Salientar que, para as dúbidas e suxestións existentes acerca do programa existe o enderezo electrónico: bonodeporte@xunta.gal.





