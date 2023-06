Francisco Conde deixa a Xunta para concorrer como cabeza de lista do PP ó Congreso o 23X

O vicepresidente primeiro da Xunta, Francisco Conde, titular das competencias de Economía, Industria e Innovación deixa o goberno galego esta semana para poder concorrer como cabeza de lista do Partido Popular ó Congreso nas eleccións do día 23 de xullo.

Conde foi designado polo comité de dirección do PP xunto a Ana Vázquez por Ourense, Miguel Tellado pola Coruña e Ana Pastor por Pontevedra.

O presidente autonómico, Alfonso Rueda, confirmaba este luns a saída de Conde e non desbotaba que poida haber máis. "Veremos, porque hai xente moi boa no goberno e hai moitas oportunidades para que se alguén o desexa poida ter outras vías".

A designación de Conde como cabeza de lista por Lugo ó Congreso fai prever que o ata o de agora conselleiro poida ter un papel importante en un futuro gabinete económico de Alberto Núñez Feijóo en Madrid.

Licenciado en Económicas

Francisco Conde naceu en Monforte de Lemos en 1968. É licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Complutense de Madrid e doutor en Ciencias Económicas e Empresariais pola mesma universidade. Foi profesor da Universidade CEU San Pablo entre 1995 e 2009, onde ocupou diferentes responsabilidades:

Director da Aula de Estudos Europeos Robert Schuman

Secretario do Instituto de Estudos Europeos

Vicedecano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de 2002 a 2004

Director de Relacións Internacionais de 2004 a 2005

Vicerreitor de Relacións Internacionais de 2005 a 2009

Entre 2009 e 2012 foi asesor do presidente da Xunta de Galicia. En 2012 foi nomeado conselleiro de Economía e Industria e en 2015 asumiu as competencias, tamén, en materia de Emprego. No ano 2020 foi nomeado vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación.

En maio de 2022 toma posesión como vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación.

A opinión de Carlos Luís Rodríguez

No seu comentario diario en Cope Galicia Carlos Luís Rodríguez destaca a temperanza de Conde na súa etapa na Xunta. "En todos estos años no se le oyó una palabra destemplada, una descalificación..."



