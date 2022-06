Finaliza con éxito a proba de funcionamento das sirenas de aviso á poboación de 32 presas galegas

A proba comezou na xornada de onte ás 09,00 horas na presa de Salas e repetiuse en distintas presas ata as 16,00 horas de hoxe

O obxectivo é que a veciñanza recoñeza o sinal acústico en caso de emerxencia



Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2022

Xunta de Galicia rematou hoxe con éxito a proba de funcionamento das sirenas de aviso á poboación dun total de 32 presas galegas. A primeira sinal activouse onte ás 09,00 horas na presa de Salas, en Muíños e foi repetíndose en distintas presas, rematando hoxe as probas.

En total, soaron sirenas situadas por todo o territorio, adscritas ás presas de Salas, As Conchas, Frieira, Castrelo, Albarellos, Os Peares, Vilagudín, San Cosmade, Portodemouros, Brandariz, Belesar, Chandrexa, Guístolas, Santa Eulalia, Santo Estevo, San Pedro, San Martín, Montefurado, Sequeiros, Casoio, Pumares, Cenza, As Portas, O Bao, Prada, Peñarrubia, San Sebastián, Touro, Río Covo, Baíña, Caldas de Reis e O Con.

Tamén a partir das 10,00 horas do día de hoxe activáronse as sirenas de aviso adscritas ao Plan de Emerxencia Exterior do depósito de lodos vermellos de Alcoa en Xove.

Para a proba, contouse coa colaboración dos titulares das infraestruturas, isto é, Augas de Galicia, Alcoa, Endesa, Iberdrola, PHG e Naturgy (antiga Gas Natural Fenosa), así como membros de Protección Civil dos concellos afectados, e da Confederación Hidrográfica Miño Sil e Augas de Galicia.

En Galicia, actualmente hai 45 plans de emerxencia de presa aprobados. Os obxectivos que se perseguen con este tipo de plans é ter definidas as estratexias para facer fronte a situacións que comporten risco de rotura ou avaría grave, coñecer as zonas que quedarían anegadas en caso de rotura, e ter previstos os sistemas de aviso tanto á poboación, como aos organismos xestores de Emerxencias. Son plans que buscan estar o mellor preparados posible para situacións que comporten riscos nestas instalacións, e deste xeito garantir a seguridade dos cidadáns do entorno.

A Xunta subliña a importancia que teñen este tipo de exercicios na mellora da coordinación efectiva entre as administracións e as empresas, así como para garantir a seguridade na zona, e manter á poboación preparada para o caso de materializarse a situación de emerxencia.





