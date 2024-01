A Filmoteca de Galicia recibe o cineasta Aki Kaurismäki para presentar a súa última película dentro da retrospectiva que se lle dedica ata abril

O director finés será un dos protagonistas da programación de febreiro na sede da cinemateca da Xunta na Coruña, onde estará o vindeiro día 7 con ‘Fallen Leaves’



O realizador galego Lois Patiño tamén visitará a sala José Sellier con motivo da proxección de ‘Samsara’ o 28 de febreiro, dentro do ciclo que se organiza en paralelo á mostra sobre a súa obra na Fundación Luís Seoane



A nova carteleira mensual avanza tamén no especial de Wim Wenders con algúns dos seus títulos máis coñecidos



Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Coruña, 31 de xaneiro de 2024

A Filmoteca de Galicia xa ten preparada a súa carteleira de febreiro, que desde mañá e ata finais de mes lle propón ao público 36 novas citas cinéfilas. Destaca, entre elas, a visita do cineasta finés Aki Kaurismäki, quen estará o mércores 7 de febreiro ás 20,30 horas na sede da cinemateca da Xunta na Coruña para presentar a súa última longametraxe, Fallen Leaves.

A fita, que é xa o seu maior éxito en España con máis de 110.000 espectadores e aínda se atopa en cartel en moitas cidades, poderá verse con subtítulos en galego como parte da retrospectiva que a Filmoteca de Galicia lle dedica ata o mes de abril. Xunto co arranque deste ciclo, a nova carteleira mensual tamén porá o foco no realizador galego Lois Patiño, ademais de lle dar continuidade ao especial co que repasa algúns dos títulos esenciais de Wim Wenders.

Coa excepción de Fallen Leaves, que volverá proxectarse o día 9 ás 18,00 horas, os filmes de Kaurismäki seleccionados para febreiro ofrecen un percorrido cronolóxico desde os inicios da súa carreira, comezando os días 6 e 8 con Sombras en el paraíso, xustamente anterior a Hamlet va de negocios, na que desenvolve a súa versión anticapitalista do clásico de Shakespeare e que poderá verse os días 14 e 15. Ariel proxectarase o 17 e o 20 de febreiro, mentres que o día 22 será a quenda de Leningrad Cowboys Go America, unha das longas da serie de traballos que lle dedicou a este singular grupo de rock. Completa a escolma do mes La chica de la fábrica de cerillas, programada os días 23 e 27 e que, xunto a Sombras en el paraíso e Ariel, conforma a súa triloxía do proletariado.

Estes títulos marcan o inicio da que está considerada como unha das máis singulares traxectorias do cinema contemporáneo. As películas de Kaurismäki amosan unhas raíces fondamente ancoradas na súa Finlandia natal, con imaxes secas e enchidas de soidade e de melancolía, das que emerxe un discurso que fala do desamparo social, da derrota individual ou da desolación existencial, entre outros temas, e no que destaca tamén a súa particular ollada traxicómica.

Esta é a segunda vez que a Filmoteca de Galicia lle dedica un ciclo ao director finés, do que xa ofrecera unha retrospectiva entre finais de 1999 e primeiros de 2000. Naquel momento, Kaurismäki tiña estreadas 15 das 20 longas coas que conta ata a data, ademais de numerosas curtametraxes. Desde entón, a súa produción ten sido máis espazada, pero sempre con gran impacto entre o público e alcanzando, ademais, os seus maiores éxitos.

A outra visita do mes será a do director vigués Lois Patiño, quen o mércores 28 presentará Samsara , a súa última longametraxe . Rodada entre Laos e Tanzania, esta reflexión sobre o ciclo da morte e a reencarnación budista está a ser un inesperado éxito nos cinemas españois para unha película das súas características, unha sorte de documental sensorial cunha parte central na que se convida aos espectadores a pechar os ollos.

foi estreada na pasada Berlinale, onde o realizador xa estivera en 2022 coa curta El sembrador de estrellas e en 2020 con Lúa vermella, a súa primeira e aclamada longametraxe de ficción, filmada co apoio da Xunta. Estes tres títulos, xunto á curtametraxe Sycorax, conforman o ciclo Marea que se poderá ver na sala José Sellier na última semana de febreiro, coincidindo coa exposición arredor da obra de Patiño que se exhibe na Fundación Luís Seoane.

Mentres as salas comerciais continúan a programar Perfect Days, o último de Wim Wenders, a cinemateca galega pecha o mes que vén o seu repaso por algúns dos títulos máis coñecidos do director alemán dentro da sección Esenciais. Para estas semanas están programadas sete películas realizadas durante os anos 70 e 80, entre as que se atopa algunha das súas fitas máis icónicas: El amigo americano, que poderá verse mañá mesmo ás 20,30 horas, Alicia en las ciudades, Cielo sobre Berlín, ¡Tan lejos, tan cerca!, El estado de las cosas, Lisboa Story e Boa Vista Social Club, estes dous últimos filmes documentais, unha das liñas máis fecundas na carreira de Wenders nos últimos tempos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando