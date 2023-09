O festival Go!Go!Zo! pechará a súa terceira edición reunindo preto de 500 amantes da música no Monte do Gozo

Tras catro meses de actividades, porá o broche final os vindeiros 23 e 24 de setembro cos seus tradicionais Combos Musicais a unha Macroactuación

Renderá homenaxe ao 30 aniversario do Xacobeo 93 cunha adaptación en galego de Born in the USA, de Bruce Springsteen

O festival ofrece tamén unha xornada solidaria este domingo 17 a favor do Banco de Alimentos de Santiago

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2023

A terceira edición do Festival Go!Go!Zo!, que conta cada ano co apoio da Xunta de Galicia, porá o broche a case catro meses de actividades culturais tras reunir preto de 500 amantes da música no Monte do Gozo os vindeiros 23 e 24 de setembro para celebrar os seus tradicionais Combos Musicais e Macroactuación. Antes de pechar esta edición, o domingo 17 de setembro celebrará unha xornada especial de carácter solidario con actividades para toda a familia a favor do Banco de Alimentos de Santiago.

A presentación de ambas actividades tivo lugar hoxe no Pazo de San Roque e contou coa presenza do director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; do presidente do Banco de Alimentos de Santiago, José Pita; dun dos organizadores de Go!Go!Zo!, Julio Asorey, e dun dos fundadores da Escola A Casa do Rock de Santiago, Adrián Hernández

O representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades salientou “a importancia deste tipo de propostas, incluída dentro do ciclo Novas Músicas en Galego, coas que desde a Xunta procuramos poñer en valor o talento de Galicia e fomentar a creatividade na nosa lingua por parte, especialmente, da mocidade”.

Doutra banda, Xosé Merelles gabou o labor de dinamización cultural e turística do Festival Go!Go!Zo! que se desenvolve nun espazo chave para miles de peregrinos dos cinco continentes, o Monte do Gozo. Un espazo que se está a dinamizar fortemente con actividades durante todo o ano coas que se está a achegar este espazo á veciñanza de Santiago de Compostela.

A última fin de semana do Go!Go!Zo! comezará o sábado 23 de setembro de 17,30 a 20,30 horas coa primeira sesión de Combos Musicais, que seguirán o domingo 24 nese mesmo horario. Nestes participarán varias bandas que se forman nas escolas A Casa do Rock, en Santiago de Compostela; Rock School Escola, na Coruña, e Dzetta Music Center, en Vigo.

A actividade máis destacada será a tradicional Macroactuación organizada por A Casa do Rock, que terá lugar o día 24 ás 16,00 horas e que, nesta terceira edición, renderalle homenaxe ao 30 aniversario do Xacobeo 93 e á apertura do complexo do Monte do Gozo. Farao a través da interpretación en galego do tema Born in te USA, de Bruce Springsteen, que actuou ese mesmo ano en Compostela, e da versión de Chuck Berry da canción Jonhny B Goode, que tamén visitou Santiago en 1993.

Todas as persoas interesadas en participar deberán levar os seus propios instrumentos e poderán inscribirse en

www.acasadorock.com

A rolda de prensa foi tamén escenario para lembrar que outro dos obxectivos principais do festival é “achegar o noso gran de area a algunha causa e, nesta edición, realizaremos este domingo 17 unha xornada solidaria con actividades para toda a familia a favor do Banco de Alimentos de Santiago”, indicou Julio Asorey.

O programa estenderase de 11,30 a 20,30 horas e haberá propostas para a cativada, como as actuacións de Peter Punk e Pakolas, e para os adultos, como os concertos de Nékrora, Onda Dagda e Shower Hell, que se sumarán á sesión do picadiscos Javissolla.

Todas as propostas serán de balde a excepción do xantar solidario, que terá un custo de 20?, dos cales unha parte irá destinada ao dito Banco de Alimentos.

Toda a información sobre o festival Go!Go!Zo! Pode consultarse no web

www.gogozo.gal





